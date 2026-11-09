Robert C. Castel a jóléti juttatásokról: csak adni lehet, visszavenni nem

Robert C. Castel: a meglátásaim egy része bejött, egy része nem. Az olvasók tanulhatnak az én hibáimból

Épp most omlik össze a teljes európai társadalmi szerződés, hiszen kiderült: jóléti juttatásokat csak adni lehet az embereknek, visszavenni azonban már nem – mondja Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő, akivel Románia dilemmáit is számba vettük.

Kozán István 2026. november 09., 07:522026. november 09., 07:52

– Másfél évvel ezelőtt jártál legutóbb a Székelyhon szerkesztőségében. Akkor mindketten fiatalabbak voltunk, és abban bíztunk, hogy hamarosan lezárul az orosz-ukrán háború. Aztán mégsem. De mielőtt „üzennénk Putyinnak és Zelenszkijnek”, kérlek, beszélj az új könyvedről, amit az elmúlt napokban Székelyföld-szerte bemutattál. Hirdetés – Geopolitikai naplónak hívom: minden nap leírom azt, amit látok, amit gondolok. Amikor összegyűlt a kritikus tömeg, a félmillió leütés, akkor kiadtuk. Elhatároztam, hogy nem javítok benne semmit: minden tévedésem, előrelátásom benne van. A meglátásaim egy része bejött, egy része nem.

Az olvasók tanulhatnak az én hibáimból.

Ez legalább annyira fontos, mint beletrafálni a dolgok közepébe. korábban írtuk Robert C. Castel: a félelmet sokszor a tudás hiánya okozza Milyen kérdéssel fordulna az orosz és az ukrán elnökhöz Robert C. Castel, ha kapna öt percnyi találkozót mindkettőjüktől? Többek között ezt kérdeztük meg az Izraelben élő biztonságpolitikai szakértőtől. Beszélgetésünkkor a krokodilok is szóba kerültek. – Munkád során melyek azok a pontok, amibe beletrafáltál, illetve amikor mellé ment a meglátásod? – Két példát mondok az orosz-ukrán háború kapcsán. Az egyik: azon kevesek között voltam, akik a háború kitörése előtt, 2022 legelején azt mondtuk, hogy ezúttal nem a szokásos erőfitogtatásról van szó az oroszok részéről, hanem most tényleg háború lesz. És miben tévedtem? Abban – amiben sokan mások is –, hogy azt hittem: Ukrajna sokkal hamarabb össze fog omlani. Tehát

messze túlbecsültük Oroszország katonai potenciálját, és messze alábecsültük Ukrajna állóképességét.

Nem értettük meg, hogy átalakult a háború arculata, ami a támadással szemben a védelmet részesíti előnyben. – Vége van annak a délibáb korszaknak, amikor Európában azt hittük, hogy a diplomáciával sok mindent el tudunk érni. Erre jó példa Izrael, amely állam csak addig használja a diplomáciát, amíg kell. Amikor viszont úgy gondolja, hogy a céljait másképp érheti el, nos… – Európán kívül az egész világ egy Izrael. A Madagaszkár című rajzfilm egyik jelenetéhez lehet hasonlítani Európát: Alex, az oroszlán az állatkertben edz a futópadon, miközben azt hiszi, hogy a dzsungelben van. Az állatkert falain kívül azonban ott van az igazi dzsungel. Európa tehát az állatkert, körülötte pedig ott a dzsungel.

Robert C. Castel szerint amit látunk Európa-szerte, az a teljes európai társadalmi szerződés összeomlása Fotó: Facebook/Francia Belügyminisztérium

– Sokat jársz Európa-szerte. Milyennek láttad a kontinenst, mondjuk 15 évvel ezelőtt és ma? – 1994-ben voltam Brüsszelben, aztán legközelebb 2023-ban tértem vissza oda Frank Füredi magyar származású brit szociológus professzor meghívására, hogy tartsak egy előadást. Amikor rá egy évre ismét meghívott, akkor azt mondtam neki: „ne haragudj Frank, ha Budapesten vagy Prágában tartasz konferenciát, oda szívesen elmegyek, de még egyszer Brüsszelbe nem megyek”. Ordító volt a különbség: a kilencvenes években Belgium fővárosa egy európai város volt, most pedig számomra egzotikusabb, mint Kelet-Jeruzsálem vagy Jerikó. – Kelet-Európában azonban ugye még látod a valamikori Európát? – Persze, ez a normalitás. Amit klasszikus Európának nevezünk, az ma már csak Közép- és Kelet-Európában van meg. Nyugaton ennek már annyi.



– Milyen összefüggéseket fedezel fel a lángoló nyugat-európai nagyvárosok mögött – az elmúlt hetekben sok francia, olasz, spanyol és német városban voltak rendszerellenes tüntetések. – Amit látunk, az a teljes európai társadalmi szerződés összeomlása. Induljunk ki onnan, hogy Otto von Bismarcknak, a Német Birodalom első kancellárjának munkássága alatt, a XIX. század végén Európa feltalálta a jóléti államot, és kezdtek mindenféle jóléti juttatásokat adni az embereknek.

A probléma azonban az, hogy ez egyirányú: csak adni lehet, visszavenni nem.

Ami valamikor egy kis nyugdíj, egy minimális biztonsági háló volt, az most már elkíséri az embert a bölcsőtől a sírig. Vannak, akik életük során nem dolgoznak egy percet sem, ez a háló azonban megtartja őket. Az az erszény azonban, amiből ezt fizetni lehet, tehát

Európának a gazdasági képességei egyre szűkösebbek lesznek.

És egy újabb szempont – és ez sem kevésbé fontos: aránylag homogének voltak azok a társadalmak, amelyekkel Bismarck idejében elkezdődtek a jóléti államok kiépítései. Kevesebb törésvonalakkal és sérelmekkel, és kevesebb emberrel, akiket egy kis szociális juttatással le kellett kenyerezni.

Pont azt kell csinálni, mint amit az őseink csináltak itt, Erdélyben: megtartani a portát és a hazát Fotó: Borbély Fanni

Aztán megérkezett a migrációs hullám, erre rárakodtak a belső társadalmi folyamatok, millió panasszal, sérelemmel, törésvonallal. Tehát nagyon sokan nyújtják a kezüket azért, hogy ne panaszkodjanak az utcákon.

Egyre több pénzre van szükség, a szociális programok pedig semmilyen mérhető pozitív eredményt nem hoznak.

Az erszény pedig egyre kisebb. Nem véletlen, hogy ugyanezzel párhuzamosan látjuk Európa katonai hanyatlását. Mert amikor egy hatalom kevesebbet költ nemzetvédelemre, mint szociális juttatásokra, akkor előbb-utóbb nem lesz nagyhatalom. – Másfél éve válaszoltál arra a felvetésemre, hogy mit kérdeznél meg Vlagyimir Putyin orosz elnöktől, ha kapnál pár percet. Most arra kérlek, keress valamiféle magyarázatot az orosz támadásra. – Az utolsó-előtti kérdéseddel összefügg az utolsó. Az a szociálisháló-burjánzás, amit Európában láttunk az utóbbi évtizedekben, gyakorlatilag elvezetett a 2022-es orosz támadáshoz. Mert az európai nemzetvédelemből egyre több pénzt vontak el a tagállamok, ezért egyre kevésbé volt képes Európa arra, hogy elrettentse Oroszországot. A háború paradoxona épp az, hogy

minél inkább békét akarsz és minél inkább lefegyverezed magad, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy valaki ki fogja használni a gyengeséged.

És ez fordítva is igaz: minél inkább egy kardcsörtető őrült vagy és a háborúra készülsz, annál inkább elrettented az ellenséged, és annál kisebb az esélye a háborúnak. – 2025 nyarán még eszünkbe se jutott nekünk, székelyeknek, hogy a Fekete-tenger hajózás szempontjából a legveszélyesebb vizek egyikévé válik. És arra sem számítottunk, hogy Székelyföld szomszédságában katonai drónok fognak repkedhetni. – Kár, hogy ezt nem mondtam neked korábban, mert ez előrelátható volt. Ha Romániát nézzük, három nagy veszélyt látok a háborúba való belesodródásra. Az egyik a Fekete-tenger nyugati partvidéke, ahol egyre veszélyesebb hajózni.

Olyan tengeri útvonalról van szó, ami Románia és Magyarország számára is létfontosságú

– utóbbinak a Duna mint kereskedelmi csatorna szempontjából. Látjuk, hogy a Fekete-tenger nyugati pereme az új Hormuz. Egyre veszélyesebb lesz itt hajózni, elég megnézni, hogy mennyire emelkedett meg a Fekete-tengeren a biztosítási ár vagy egy hajó bérlési költsége az utóbbi hónapokban.

Románia számára dilemma: ha nem reagál a drónbecsapódásokra és a tengeri támadásokra, akkor az további provokációkat kreál; ha viszont túlreagálja, akkor háborúba sodródhat.

A másik dilemma Románia számára Moldova Köztársaság kérdése. Mert ha Ukrajna összeomlik, akkor az orosz nyomás Moldovára fog nehezedni. Így kialakulhat két paradoxon: az egyik szerint minél nagyobb az orosz nyomás Moldován, annál nagyobb lesz a romániai elköteleződés, hogy segítsenek a moldovaiaknak.

A biztonságpolitikai szakértő Románia esetében három nagy veszélyt lát a háborúba való belesodródásra Fotó: Borbély Fanni

A másik paradoxon: Romániának megvan a NATO-védőernyője (az ötödik cikkely), amely egészen a Prut-folyóig ér, Moldovát azonban ez nem fedi le. Romániának a biztonsági érdekei viszont a Dnyeszterig terjednek, nem pedig a Prutig. Így azonban kialakul egy sáv, amire a NATO azt mondja, hogy „kérem szépen, Moldova nem egy NATO tagállam”. És a harmadik dolog: ha egy kicsit előre tekintünk, és megvalósul Románia és Moldova egyesülése, akkor Románia bevásárol egy számottevő orosz kisebbséget és egy nyílt háborút Oroszországgal. Transznisztriára, azaz a Dnyeszter Menti Köztársaságra gondolok. – Egy évvel ezelőtt Romániában 7,5 lej volt egy liter üzemanyag, ma 10-11 lej. Egy éve még sokan azt sem tudták, hogy hol van a Hormuzi-szoros, illetve a Bab-el Mandeb tengerszoros. Ma tudjuk, már csak az összefüggéseket kell megértenünk. – A világnak három nagy benzinkútja van: az egyik Oroszország, a másik a Közel-Kelet, a harmadik „Nagy Amerika”, vagyis a két amerikai kontinens. Látjuk, hogy az amerikai benzinkút stabil, még ha drága is – legalább tudjuk, hogy onnan az áru meg fog érkezni. A másik két benzinkúton azonban kiborult a bili. És

az energiapiacokon hiányzik a finomítói kapacitás, mert elpusztult egy sor kőolaj-finomító Oroszországban és a Közel-Keleten is.

Nem vagyok benne biztos, hogy a világ elbír két olyan háborút, amelyben két benzinkút is érintett. Ezért láttuk Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseit, hogy legalább az orosz-ukrán háborút leállítsa, vagyis az orosz benzinkutat megmentse. – Ha már Trumpnál tartunk: miért nem hallgat rá Zelenszkij ukrán elnök, amikor az amerikai elnök arra kéri, hogy ne vegye célba drónokkal az orosz olajfinomítókat. – A két elnök érdekei különböznek. Mindenki magáért harcol. Azt azonban épp most láttuk, hogy az amerikaiak ígértek az ukránoknak 500 patriot rakétát, valamikor a 2030-as évekre...

Az iráni háború is szóba került. Amikor elkezdesz egy háborút, akkor azt fejezd is be Fotó: Borbély Fanni

– Beszéljünk még egy kérdés erejéig az iráni háborúról. Mi a helyzet most a Közel-Keleten? – Amikor elkezdesz egy háborút, akkor azt fejezd is be! És lehetőleg sikeresen fejezd be. Tehát az rossz út, hogy a háború közepén megállsz, gondolkodsz, dilemmázol.

Ha nincs meg a képességed, a szándékod vagy a támogatásod otthonról, akkor inkább ne kezdj el háborúzni.