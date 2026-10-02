Tűz követte a drón becsapódását ma hajnalban Tulcea megyében

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Fotó: Tuchiluș Alex
Egy drón zuhant le a Tulcea megyei Plauru térségében – közölte péntek reggel a védelmi minisztérium.
A hadsereg radarrendszere újabb légi célpontokat észlelt az ukrán–román folyami határ közelében, Tulcea megye északi részének környékén. Hajnali 5 óra körül bejelentés érkezett egy tárgy, vélhetően egy drón becsapódásáról Plauru település térségében.
– írja az Agerpres hírügynökség a szaktárca pénteki közleményére hivatkozva.
A közlemény szerint tűzoltó egységeket és a tárca szakembereit a helyszínre irányították a tűz oltására és a környék biztosítására, átvizsgálására.
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