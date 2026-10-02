Tűz követte a drón becsapódását ma hajnalban Tulcea megyében

2026. október 01., csütörtök

Zuhanórepülésben a lej a politikai válság miatt

Újabb mélypontra csökkent a lej az euróval szemben csütörtök délután a politikai válság elhúzódása miatt. Egy nappal a Mureșan-kormány parlamenti elutasítása után az árfolyam az 5,34 lejt is elérte a bankközi devizapiacon.