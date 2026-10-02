Elgázoltak egy medvét, de a nagyvad elszaladt az ütközés után

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Fotó: Tuchiluș Alex
Elgázoltak egy medvét csütörtök este Maros megyében, de a nagyvad a baleset után elszaladt.
Egy 55 éves, segesvári férfi értesítette a makfalvi rendőrséget csütörtök este kilenc óra körül arról, hogy a 13A országúton közlekedve autójával elütött egy medvét. A baleset helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy a bejelentés megfelel a valóságnak, ám az ütközést követően a medve elszaladt a helyszínről – tájékoztatott a Maros megyei rendőrség sajtóirodája.
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Felborult autójával egy férfi Marosfelfaluban csütörtökön, kevéssel éjfél előtt. A 67 éves járművezető könnyebben sérült, a helyszíni orvosi vizsgálat után elutasította a kórházba szállítást.
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