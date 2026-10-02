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Elgázoltak egy medvét, de a nagyvad elszaladt az ütközés után

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Elgázoltak egy medvét csütörtök este Maros megyében, de a nagyvad a baleset után elszaladt.

Simon Virág

2026. október 02., 12:102026. október 02., 12:10

Egy 55 éves, segesvári férfi értesítette a makfalvi rendőrséget csütörtök este kilenc óra körül arról, hogy a 13A országúton közlekedve autójával elütött egy medvét. A baleset helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy a bejelentés megfelel a valóságnak, ám az ütközést követően a medve elszaladt a helyszínről – tájékoztatott a Maros megyei rendőrség sajtóirodája.

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A sofőrt alkoholszondával ellenőrizték, amely negatív eredményt mutatott. Az esetet a jogszabályoknak megfelelően kezelték, és értesítették a vadőrt is, hogy megtehesse a szükséges intézkedéseket.

Marosszék Baleset Közlekedés medve
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