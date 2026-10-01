A felesége jelentette be az eltűnését, több napja keresik a férfit

2026. szeptember 30., szerda

Egyre kevesebb a matematikatanár Székelyföldön

Valódi elhivatottság kell a számtantanári szakmához, hiszen ha valaki elvégzi a matematikaszakot az egyetemen, hamar rájön, hogy sokkal jobban lehet keresni más, matematikai tudást igénylő szakmákkal, mint tanárként a közoktatásban.