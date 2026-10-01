A felesége jelentette be az eltűnését, több napja keresik a férfit

Fotó: Maros megyei rendőrség
Keresik a 35 éves Mátyás Nimródot, aki szeptember 26-ról 27-re virradó éjszaka távozott marosvásárhelyi otthonából, és azóta nem ad életjelet magáról. A rendőrség a lakosság segítségét kéri a férfi megtalálásához.
A 35 éves Mátyás Nimród szeptember 26-ról 27-re virradó éjszaka távozott marosvásárhelyi otthonából, azóta nem tudnak róla.
A férfi eltűnését szeptember 28-án délben jelentette a felesége a rendőrségen, és október 1-jén hatalmazta fel a hatóságot, hogy a hírt nyilvánosságra hozza.
Aki látta, vagy információval tudja segíteni a rendőrséget, hívja a 112-es sürgősségi hívószámot, vagy jelentse a legközelebbi rendőrőrsön.
Egy kerékpározó gyermekcsoport segítségére kellett sietniük a csendőröknek szerda este Marosvásárhelyen, miután medvével találkoztak a Somostető erdős részén.
Nincs helye a populista ígéreteknek, felelősen kell lezárni az idei évet és csökkenteni kell a hetvenmillió lejes hiányt – nyilatkozta a Székelyhonnak Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere, aki a buszjáratok ritkításáról is beszélt.
Személygépkocsit sodort el egy tehervonat szerda délután Maroskecén. A baleset nyomán a járművezető megsérült, de saját erejéből elhagyta a járművet.
Valódi elhivatottság kell a számtantanári szakmához, hiszen ha valaki elvégzi a matematikaszakot az egyetemen, hamar rájön, hogy sokkal jobban lehet keresni más, matematikai tudást igénylő szakmákkal, mint tanárként a közoktatásban.
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Szükségmegoldásként lebontották a marosvásárhelyi Víkendtelepen az ötven méteres olimpiai medence felett levő sátortetőt. Az elképzelések szerint átalakítják a környéket.
Szász millió euróra rugó tervek vannak a fiókban, pénzhiány miatt – válaszolta Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsának elnöke arra a felvetésre, hogy miért nem történt előrelépés a Nagyernye és Szászrégen közötti gyorsforgalmi út megépítésében.
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