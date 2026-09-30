Már a terepen is látványos: így épül az első Hargita megyei autópálya-szakasz – videóval

Egyre jobban kirajzolódik az A8-as autópálya első Hargita megyei szakaszának nyomvonala Gyergyóalfalu és Gyergyóditró között. A munkagépek több ponton dolgoznak, hidak alapozása zajlik, töltések épülnek, Gyergyószárhegy térségében pedig külön munkabázist is kialakítottak.
A 14,4 kilométeres szakasz ugyan csak egy kisebb darabja a tervezett A8-asnak, hosszabb távon azonban ez is része lesz annak az útvonalnak, amely Erdélyt a Keleti-Kárpátokon át köti össze Moldvával.
A Gyergyóalfalu és Gyergyóditró közötti szakaszon augusztusban kezdődött el a kivitelezés. Egy hónappal később a beruházó szerint a teljes munkamennyiség mintegy tíz százalékát már elvégezték.
Fotó: Pinti Attila
Ez azonban nem azt jelenti, hogy az autópálya tizede már elkészült, hanem ebbe a földmunkák, a töltések kialakítása, az alapozások, az átereszek, a hidak és a vadátjárók építése egyaránt beleszámít.
A 14,4 kilométeres nyomvonalon több mint 330 ember, valamint több mint 240 munkagép, jármű és berendezés dolgozik.
Több helyen széles munkasáv húzódik a korábbi mezőgazdasági területeken.
Fotó: Pinti Attila
Az egyik fontos munkaterület Gyergyóalfalu és Borzont térségében található, ahol az A8-as a 13B jelzésű országúthoz csatlakozik majd. Itt készül a csomópont, valamint az egyik, vadállatok számára kialakított átjáró is. Keletebbre több hídnál is elkezdődtek a munkák. Ezek közül
A nyomvonal más pontjain közben a talajt erősítik meg, töltéseket építenek, alapoznak és vízelvezető elemeket helyeznek el.
Fotó: Pinti Attila
A kivitelezés egyik kulcsfontosságú helyszíne Gyergyószárhegy térsége, ahol külön munkatelepet alakítottak ki. Itt a beruházáshoz szükséges betonelemek és gerendák egy részét helyben készítik, emellett beton- és aszfaltkeverő berendezések is működnek.
Nyugat felé Marosvásárhely irányába folytatódik majd az A8-as, Ditrótól keletre pedig Gerinces, Németvásár és Jászvásár felé halad tovább.
Fotó: Pinti Attila
Ha a jelenlegi ütem tartható, a kivitelezésre rendelkezésre álló két év alatt egyre több helyen válhat felismerhetővé maga az autópálya is. Annyi bizonyos, hogy ez az út lesz a legfontosabb közúti kapcsolat Erdély és Moldva között, a Keleti-Kárpátokon keresztül.
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
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