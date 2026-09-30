A napot, sőt még a napszakot is megmondta az államfő, mikor nevezi meg új miniszterelnök-jelöltjét

Fotó: Presidency.ro
Nicușor Dan államfő bejelentette, hogy hétfőn újabb egyeztetés tart a parlamenti pártokkal a Cotroceni-palotában az új miniszterelnök-jelölt kijelöléséről.
2026. szeptember 30., 18:592026. szeptember 30., 18:59
2026. szeptember 30., 19:092026. szeptember 30., 19:09
Az államfő szerdán Prágában a csehországi látogatásáról tudósító újságíróknak elmondta, hogy az egyeztetéseket követően még aznap délután megnevezi miniszterelnök-jelöltjét.
Az elnök arra kérte a pártokat, hogy addig tartsák meg belső egyeztetéseiket, és
„Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, konszenzusra van szükség, ehhez pedig minden pártnak engednie kell valamennyit saját álláspontjából” – idézi az Agerpres hírügynökség az államfőt.
Az államfő ugyanakkor köszönetet mondott Siegfried Mureșannak, amiért vállalta a felelősséget, és szerdán a parlament elé állt kormányprogramjával és miniszterjelöltjeinek névsorával. „Úgy gondolom, erre a lépésre szükség volt ahhoz, hogy mindannyian – a pártok és az állampolgárok is – megértsük: a politikában konszenzusra van szükség. Parlamenti többséget is csak így lehet létrehozni” – jelentette ki.
Nem sikerült megszerezni a beiktatásához szükséges 233 szavazatot a PNL, az USR és az RMDSZ által támogatott Mureșan-kormánynak.
Az államfő egyúttal biztosította a polgárokat és Románia partnereit arról, hogy
A parlament elutasította szerdán Siegfried Mureșan kormányának beiktatását. Az összesen 464 képviselő és szenátor közül 321-en voltak jelen az ülésen, és 197 érvényes szavazatot adtak le. A Mureșan-kabinetet a parlament 182 tagja támogatta, 15-en ellene szavaztak. A kormány beiktatáshoz legalább 233 támogató szavazatra lett volna szükség.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) törvényhozói nem voltak jelen az ülésteremben. A Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselői és szenátorai jelen voltak, de nem szavaztak.
Siegfried Mureșan volt Nicușor Dan harmadik miniszterelnök-jelöltje azóta, hogy
Egyre jobban kirajzolódik az A8-as autópálya első Hargita megyei szakaszának nyomvonala Gyergyóalfalu és Gyergyóditró között. A munkagépek több ponton dolgoznak, hidak alapozása zajlik, töltések épülnek, sőt külön munkabázist is kialakítottak.
Elesett kerékpárjával egy tizenegy éves gyermek szerdán Maros megye határához közel, a Fehér megyei Herián. A helyszínre riasztott mentősök megpróbálták újraéleszteni, de már nem tudták megmenteni az életét.
Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök szerdán kijelentette, hogy pártja kész alternatívát kínálni az eddigi megszorító politikával szemben, és reményét fejezte ki, hogy Nicușor Dan államfő mielőbb egyeztetésre hívja a parlamenti pártokat.
Nem sikerült megszerezni a beiktatásához szükséges 233 szavazatot a PNL, az USR és az RMDSZ által támogatott Mureșan-kormánynak.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselői és szenátorai nem szavazzák meg a Mureșan-kormányt, és más kabinetet sem támogatnak mindaddig, amíg Călin Georgescu volt államfőjelöltet nem bocsátják szabadon.
A kormányának beiktatásáról döntő parlamenti szavazást megelőző vitán a kijelölt miniszterelnök hangsúlyozta, hogy kormánya egy modern, virágzó, igazságos és biztonságos ország megteremtésére törekszik.
Nicușor Dan államfő szerdán Prágában kijelentette, hogy ha a romániaiak „túlnyomó többsége” a politikai válság lezárását akarja, jó esély van arra, hogy a politikusok megállapodásra jussanak ennek érdekében.
Modern államot és erős polgárokat ígért Romániának Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök szerdán, a kormányának beiktatásáról döntő parlamenti szavazást megelőző vitán.
Kiegyensúlyozottabb és változatosabb lett a tájékoztatás az M1 Híradóban a Republikon Közmédiafigyelő elemzése szerint – hívta fel a figyelmet Tarr Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerdán a Facebookon-oldalán.
Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter letartóztatásáról döntött a bíróság szerdán, Hankó Balázs volt kulturális miniszter letartóztatását pedig indítványozta az ügyészség szerdán.
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