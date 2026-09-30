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A napot, sőt még a napszakot is megmondta az államfő, mikor nevezi meg új miniszterelnök-jelöltjét

• Fotó: Presidency.ro

Fotó: Presidency.ro

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Nicușor Dan államfő bejelentette, hogy hétfőn újabb egyeztetés tart a parlamenti pártokkal a Cotroceni-palotában az új miniszterelnök-jelölt kijelöléséről.

Székelyhon

2026. szeptember 30., 18:592026. szeptember 30., 18:59

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Az államfő szerdán Prágában a csehországi látogatásáról tudósító újságíróknak elmondta, hogy az egyeztetéseket követően még aznap délután megnevezi miniszterelnök-jelöltjét.

Az elnök arra kérte a pártokat, hogy addig tartsák meg belső egyeztetéseiket, és

ezúttal olyan javaslatokkal érkezzenek, amelyek megszerezhetik a szükséges parlamenti támogatást.

„Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, konszenzusra van szükség, ehhez pedig minden pártnak engednie kell valamennyit saját álláspontjából” – idézi az Agerpres hírügynökség az államfőt.

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Az államfő ugyanakkor köszönetet mondott Siegfried Mureșannak, amiért vállalta a felelősséget, és szerdán a parlament elé állt kormányprogramjával és miniszterjelöltjeinek névsorával. „Úgy gondolom, erre a lépésre szükség volt ahhoz, hogy mindannyian – a pártok és az állampolgárok is – megértsük: a politikában konszenzusra van szükség. Parlamenti többséget is csak így lehet létrehozni” – jelentette ki.

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Az államfő egyúttal biztosította a polgárokat és Románia partnereit arról, hogy

az ország megőrzi Nyugat-barát irányultságát, és teljesíti vállalt pénzügyi kötelezettségeit.

A parlament elutasította szerdán Siegfried Mureșan kormányának beiktatását. Az összesen 464 képviselő és szenátor közül 321-en voltak jelen az ülésen, és 197 érvényes szavazatot adtak le. A Mureșan-kabinetet a parlament 182 tagja támogatta, 15-en ellene szavaztak. A kormány beiktatáshoz legalább 233 támogató szavazatra lett volna szükség.

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) törvényhozói nem voltak jelen az ülésteremben. A Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselői és szenátorai jelen voltak, de nem szavaztak.

Harmdjára sem sikerült

Siegfried Mureșan volt Nicușor Dan harmadik miniszterelnök-jelöltje azóta, hogy

  • közel öt hónappal ezelőtt, május 5-én bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatták az Ilie Bolojan vezette kormányt.
  • Az államfő június 4-én Eugen Tomac EP-képviselőt bízta meg kormányalakítással, ő azonban visszaadta megbízását, mert nem sikerült parlamenti többséget kialakítania.
  • Nicușor Dan második jelöltje Adrian Veștea volt, akinek a kormánya június 22-én elbukott a parlamenti szavazáson. A 212 leadott érvényes voksból 189 támogatta, 23 ellenezte a kabinet beiktatását.
Belföld Politika
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