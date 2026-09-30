A napot, sőt még a napszakot is megmondta az államfő, mikor nevezi meg új miniszterelnök-jelöltjét

Nicușor Dan államfő bejelentette, hogy hétfőn újabb egyeztetés tart a parlamenti pártokkal a Cotroceni-palotában az új miniszterelnök-jelölt kijelöléséről.

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Az elnök arra kérte a pártokat, hogy addig tartsák meg belső egyeztetéseiket, és

Az államfő szerdán Prágában a csehországi látogatásáról tudósító újságíróknak elmondta, hogy az egyeztetéseket követően még aznap délután megnevezi miniszterelnök-jelöltjét.

„Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, konszenzusra van szükség, ehhez pedig minden pártnak engednie kell valamennyit saját álláspontjából” – idézi az Agerpres hírügynökség az államfőt.

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Az államfő ugyanakkor köszönetet mondott Siegfried Mureșannak, amiért vállalta a felelősséget, és szerdán a parlament elé állt kormányprogramjával és miniszterjelöltjeinek névsorával. „Úgy gondolom, erre a lépésre szükség volt ahhoz, hogy mindannyian – a pártok és az állampolgárok is – megértsük: a politikában konszenzusra van szükség. Parlamenti többséget is csak így lehet létrehozni” – jelentette ki.

korábban írtuk Elbukott a parlamenti szavazáson a Mureșan-kormány Nem sikerült megszerezni a beiktatásához szükséges 233 szavazatot a PNL, az USR és az RMDSZ által támogatott Mureșan-kormánynak.

Az államfő egyúttal biztosította a polgárokat és Románia partnereit arról, hogy