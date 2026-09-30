A PSD szavazataira nem számíthat a Mureșan-kormány, mert nem fognak szavazni

Fotó: Kozán István
A Szociáldemokrata Párt (PSD) törvényhozói részt vesznek a Mureșan-kormány beiktatásáról döntő parlamenti ülésen, de nem fognak szavazni – közölte szerdán Mihai Fifor képviselő.
A politikus Facebook-bejegyzésében azt írta, pártjának képviselői és szenátorai jelen lesznek a két ház együttes ülésén és ismertetik az álláspontjukat.
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerdán, a Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök kormánya sorsáról szavazó parlamenti ülés előtt néhány órával beismerte, kicsi az esélye a kormány beiktatásának.
„Igyekszünk majd végighallgatni az úgynevezett Európa-barát pártok gyalázkodását, mert vélhetően ismét elmagyarázzák nekünk, mit jelent a »felelősség« és a »stabilitás«. Szavazni azonban nem fogunk.
– jelentette ki az Agerpres beszámolója szerint.
Fifor szerint Bolojan hónapokon át felelőtlenül ragaszkodott a hatalomhoz, és ezzel megbénította az országot. Úgy fogalmazott, hogy Bolojan és csapata végül „az egyik legkínosabb politikai színjátékba” sodorta Romániát:
Fifor szerint a kormányalakítási kísérlet csak további két héttel meghosszabbította a politikai válságot, hiszen már Siegfried Mureșan kijelölésekor egyértelmű volt, hogy a PSD nem támogatja a kabinetet. Hangsúlyozta azt is, hogy
Szerinte a kijelölt miniszterelnök ehelyett csak bírálta a párt vezetőségét, miközben kabinetje beiktatásához szüksége lenne a PSD szavazataira.
Modern államot és erős polgárokat ígért Romániának Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök szerdán, a kormányának beiktatásáról döntő parlamenti szavazást megelőző vitán.
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Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerdán, a Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök kormánya sorsáról szavazó parlamenti ülés előtt néhány órával beismerte, kicsi az esélye a kormány beiktatásának.
A mai napon minden törvényhozó kezében ott van a döntés hatalma – üzente Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök az általa javasolt kormány sorsáról szavazó parlamenti ülés előtt néhány órával.
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