A PSD szavazataira nem számíthat a Mureșan-kormány, mert nem fognak szavazni

A Szociáldemokrata Párt (PSD) törvényhozói részt vesznek a Mureșan-kormány beiktatásáról döntő parlamenti ülésen, de nem fognak szavazni – közölte szerdán Mihai Fifor képviselő.

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A politikus Facebook-bejegyzésében azt írta, pártjának képviselői és szenátorai jelen lesznek a két ház együttes ülésén és ismertetik az álláspontjukat.

korábban írtuk Kelemen Hunor: Nincs meg a kormány beiktatásához szükséges 233 szavazat Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerdán, a Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök kormánya sorsáról szavazó parlamenti ülés előtt néhány órával beismerte, kicsi az esélye a kormány beiktatásának.

„Igyekszünk majd végighallgatni az úgynevezett Európa-barát pártok gyalázkodását, mert vélhetően ismét elmagyarázzák nekünk, mit jelent a »felelősség« és a »stabilitás«. Szavazni azonban nem fogunk.