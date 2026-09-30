Mureșan üzent a parlamenti szavazás előtt: ma a törvényhozók kezében a döntés

Fotó: Grigore Popescu/Agerpres
A mai napon minden törvényhozó kezében ott van a döntés hatalma – üzente Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök az általa javasolt kormány sorsáról szavazó parlamenti ülés előtt néhány órával.
2026. szeptember 30., 11:532026. szeptember 30., 11:53
2026. szeptember 30., 12:172026. szeptember 30., 12:17
Facebook-bejegyzésében Mureșan hangsúlyozta, amennyiben kormányát beiktatják és ő miniszterelnök lesz,
akár a kormány pártján, akár ellenzékben állnak.
„Figyelembe fogom venni a Románia javát szolgáló jó kezdeményezéseket a törvényhozók részéről, és együtt fogok dolgozni velük”– írta Mureșan az Agerpres szemléje szerint.
A szenátus és a képviselőház szerdán szavaz a Siegfried Mureșan által javasolt kormány beiktatásáról a 13 órakor kezdődő együttes ülésen.
Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök szerdán hangsúlyozta, hogy a parlament intézményét tisztelni kell, nem háttérbe szorítani, és ő nem adja vissza megbízását.
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerdán, a Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök kormánya sorsáról szavazó parlamenti ülés előtt néhány órával beismerte, kicsi az esélye a kormány beiktatásának.
12,2 százalékkal kevesebb építési engedélyt adtak ki lakóépületekre Romániában az idei év első nyolc hónapjában, mint 2025 azonos időszakában – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök szerdán hangsúlyozta, hogy a parlament intézményét tisztelni kell, nem háttérbe szorítani, és ő nem adja vissza megbízását.
Cseke Attila ügyvivő fejlesztési miniszter kijelentette: nem hiszi, hogy Siegfried Mureșan kormánya szerdán megkapja a bizalmi szavazatot a parlament plenáris ülésen.
Az Európai Ügyészség (EPPO) vezetője, Laura Codruța Kövesi európai főügyész Magyarország EPPO-tagságának szakmai részleteiről egyeztetett.
Drónt észlelt a hadsereg radarrendszere a keddről szerdára virradó éjszaka az ukrajnai Izmajil várostól keletre, az ukrán-román folyami határ közelében – közölte a védelmi minisztérium.
Hargita Megye Tanácsának vezetése szerint novembertől a megyei önkormányzat működtetése, az intézmények finanszírozása és a már elvégzett beruházások számláinak kifizetése is veszélybe kerülhet. Költségvetés-kiigazításra várnak Bukarestből.
Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök Nicușor Dan államfő nyilatkozatára reagált kedd este.
Tizenkét Hargita megyei település része a védőkörzetnek és megfigyelési zónának, amelyet a veszettség megjelenése miatt jelöltek ki. Az állategészségügyi kivizsgálás zajlik, veszettség ellen oltják az állatokat, de több ember is védőoltást kapott.
A védelmi minisztérium kedd este közölte, hogy befejezték a helyszíni vizsgálatokat a Brăila megyei Gropeni térségében; a katonák egy krátert és drónmaradványokat azonosítottak.
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