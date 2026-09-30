Mureșan üzent a parlamenti szavazás előtt: ma a törvényhozók kezében a döntés

A mai napon minden törvényhozó kezében ott van a döntés hatalma – üzente Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök az általa javasolt kormány sorsáról szavazó parlamenti ülés előtt néhány órával.

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Facebook-bejegyzésében Mureșan hangsúlyozta, amennyiben kormányát beiktatják és ő miniszterelnök lesz,

tisztelettel fog bánni minden szenátorral és képviselővel, minden parlamenti frakcióval,

akár a kormány pártján, akár ellenzékben állnak.

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„Figyelembe fogom venni a Románia javát szolgáló jó kezdeményezéseket a törvényhozók részéről, és együtt fogok dolgozni velük”– írta Mureșan az Agerpres szemléje szerint.

A szenátus és a képviselőház szerdán szavaz a Siegfried Mureșan által javasolt kormány beiktatásáról a 13 órakor kezdődő együttes ülésen.