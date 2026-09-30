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Azt hitték, hogy eltérítették a Dubajból Tel-Avivba tartó repülőgépet – kiderült hogy a pilóták verekedtek

• Fotó: Pixabay

Fotó: Pixabay

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Vészjelzés után útvonalat változtatott egy Dubajból Tel-Avivba tartó utasszállító repülőgép, amelynek fedélzetén mintegy 180 izraeli utas tartózkodott.

Székelyhon

2026. szeptember 30., 12:062026. szeptember 30., 12:06

A pilóták közötti összetűzés okozta az irányváltoztatást, a repülőgép pedig biztonságosan leszállt Szaúd-Arábiában – jelentette a katonai rádió.

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Az izraeli utasok kaotikus és pánikba torkolló jelenetekről számoltak be,

a repülőgép zuhanásáról, a kinyitott ajtajú pilótafülkében látható vérről, valamint arról, hogy az egyik pilótát megkéselték.

A beszámolók szerint néhány izraeli utas segített a személyzetnek megfékezni egy támadót – derül ki az MTI szemléjéből.

„Sikolyokat hallottunk a gépen. Aztán kinyitották a pilótafülkét, rengeteg vért láttunk, valaki megkéselte a pilótát. Volt itt egy orvos és egy ápoló, akik elsősegélyt nyújtottak a pilótának.

Idézet
Az izraeliek az ott tartózkodó személyzettel együtt ártalmatlanná tették a késelőt, kényszerleszállást hajtottunk végre. Voltak olyan pillanatok is, amikor azt hittük, hogy nem éljük túl ezt a helyzetet”

– közölte a i24NEWS -al a gép Mirjam nevű utasa.

Izraelben géprablástól tartottak, miután a repülőgép a 7500-as kódot adta le, amely gépeltérítést vagy jogellenes beavatkozást jelez. A katonai rádió jelentése szerint azonban a pilóták közötti összetűzés okozta az irányváltoztatást, és

az egyik pilóta tévedésből nyomta meg a vészjelző gombot.

A két pilóta vitája verekedéssé fajult, és percekig nem válaszoltak a földi irányítás jelzéseire. Az izraeli légierő vadászgépeket küldött a helyszínre a vészjelzést követően. A járatot utoljára Szaúd-Arábia északnyugati részén, a Tabuk repülőtér közelében észlelték, ahol később landolt.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Jiszráel Kac védelmi miniszter biztonsági konzultációt tartott.

A Flydubai légitársaság járata az Egyesült Arab Emírségekből a Ben-Gurion repülőtérre tartott, fedélzetén 174 utassal, köztük 27 gyermekkel.

A repülőgép jelentősen csökkentette repülési magasságát, mielőtt Jordánia közelébe ért, és visszafordult Szaúd-Arábia irányába.

Külföld
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