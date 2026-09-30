Azt hitték, hogy eltérítették a Dubajból Tel-Avivba tartó repülőgépet – kiderült hogy a pilóták verekedtek

Vészjelzés után útvonalat változtatott egy Dubajból Tel-Avivba tartó utasszállító repülőgép, amelynek fedélzetén mintegy 180 izraeli utas tartózkodott.

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Az izraeli utasok kaotikus és pánikba torkolló jelenetekről számoltak be,

A pilóták közötti összetűzés okozta az irányváltoztatást, a repülőgép pedig biztonságosan leszállt Szaúd-Arábiában – jelentette a katonai rádió.

a repülőgép zuhanásáról, a kinyitott ajtajú pilótafülkében látható vérről, valamint arról, hogy az egyik pilótát megkéselték.

A beszámolók szerint néhány izraeli utas segített a személyzetnek megfékezni egy támadót – derül ki az MTI szemléjéből.

„Sikolyokat hallottunk a gépen. Aztán kinyitották a pilótafülkét, rengeteg vért láttunk, valaki megkéselte a pilótát. Volt itt egy orvos és egy ápoló, akik elsősegélyt nyújtottak a pilótának.