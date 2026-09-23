„Nyugodjon meg, itt Románia van, nem Magyarország” – magyarul is odaszúrt Dan Tanasă az RMDSZ-nek

Fotó: Facebook/Dan Tanasă
Heves vita alakult ki szerdán a képviselőházban az RMDSZ és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselői között arról a törvénytervezetről, amely szerint a kisebbségeknek joguk van használni a közigazgatásban az anyanyelvüket azokon a településen is, ahol az arányuk 20 százalék alá csökken.
2026. szeptember 23., 16:502026. szeptember 23., 16:50
2026. szeptember 23., 17:212026. szeptember 23., 17:21
Az alsóház elvetette az RMDSZ jogszabályjavaslatát. Az elutasítás mellett 157, ellene 81 képviselő szavazott, 13-an – köztük a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) politikusai – tartózkodtak.
A tervezet a közigazgatási törvénykönyvet módosítja úgy, hogy
Az RMDSZ indoklása szerint ezzel megakadályoznák, hogy átmeneti vagy esetleges demográfiai változások miatt kisebbségi közösségek elveszítsék korábban megszerzett nyelvi jogaikat – számolt be az Agerpres.
Markó Attila képviselő a parlamenti vitában kijelentette: a javaslat lényege egyszerű, a nyelvi jogok maradjanak érvényben akkor is, ha egy kisebbség aránya 20 százalék alá csökken.
– fogalmazott az RMDSZ politikusa. Hangsúlyozta, hogy nem kizárólag magyar ügyről, hanem valamennyi nemzeti kisebbség jogairól van szó.
Dan Tanasă AUR-os képviselő ezzel szemben azt állította, hogy
„A tervezet ellen kell szavaznunk, mert ezek az előírások gyengítik a román nyelv államnyelv jellegét” – jelentette ki.
Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője, Csoma Botond „józan ésszel belátható kérdésnek” nevezte a törvénymódosítást.
– jelentette ki. Tanasă bírálatára válaszolva felrótta az AUR-nak, hogy korábban kiállt Călin Georgescu mellett.
Az AUR képviselője erre azt válaszolta Csoma Botondnak:
majd ugyanezt magyarul is megismételte.
Szabó Ödön RMDSZ-es képviselő azzal érvelt, hogy a tervezet összhangban van az Európai Unióban támogatott kisebbségi nyelvi jogokkal.
– tette fel a kérdést.
Tanasă válaszában azt állította, hogy a román kisebbségvédelmi szabályozáshoz hasonló „sehol a világon, még Magyarországon sincs”, majd történelmi sérelmeket felidézve bírálta az RMDSZ-t és a magyar kisebbségi követeléseket.
A tervezetet döntő házként a szenátus vitatja.
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