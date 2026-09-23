„Nyugodjon meg, itt Románia van, nem Magyarország” – magyarul is odaszúrt Dan Tanasă az RMDSZ-nek

Heves vita alakult ki szerdán a képviselőházban az RMDSZ és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselői között arról a törvénytervezetről, amely szerint a kisebbségeknek joguk van használni a közigazgatásban az anyanyelvüket azokon a településen is, ahol az arányuk 20 százalék alá csökken.

Székelyhon 2026. szeptember 23., 16:502026. szeptember 23., 16:50 2026. szeptember 23., 17:212026. szeptember 23., 17:21

Az alsóház elvetette az RMDSZ jogszabályjavaslatát. Az elutasítás mellett 157, ellene 81 képviselő szavazott, 13-an – köztük a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) politikusai – tartózkodtak. A tervezet a közigazgatási törvénykönyvet módosítja úgy, hogy

a nemzeti kisebbségek már megszerzett anyanyelvhasználati jogai akkor is fennmaradnak, ha arányuk egy későbbi népszámlálás adatai szerint 20 százalék alá csökken.

Az RMDSZ indoklása szerint ezzel megakadályoznák, hogy átmeneti vagy esetleges demográfiai változások miatt kisebbségi közösségek elveszítsék korábban megszerzett nyelvi jogaikat – számolt be az Agerpres. Hirdetés Markó Attila képviselő a parlamenti vitában kijelentette: a javaslat lényege egyszerű, a nyelvi jogok maradjanak érvényben akkor is, ha egy kisebbség aránya 20 százalék alá csökken.

Próbálom meggyőzni önöket arról, hogy senkit nem zavar, ha egy kétnyelvű tábla továbbra is kint marad egy községben”

– fogalmazott az RMDSZ politikusa. Hangsúlyozta, hogy nem kizárólag magyar ügyről, hanem valamennyi nemzeti kisebbség jogairól van szó. Dan Tanasă AUR-os képviselő ezzel szemben azt állította, hogy

az RMDSZ valójában a magyar nyelv„félhivatalos” státusát akarja megerősíteni Hargita és Kovászna megyében.

„A tervezet ellen kell szavaznunk, mert ezek az előírások gyengítik a román nyelv államnyelv jellegét” – jelentette ki. Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője, Csoma Botond „józan ésszel belátható kérdésnek” nevezte a törvénymódosítást.

Senki nem akarja támadni a román nyelvet vagy ártani a román államnak”

– jelentette ki. Tanasă bírálatára válaszolva felrótta az AUR-nak, hogy korábban kiállt Călin Georgescu mellett. Az AUR képviselője erre azt válaszolta Csoma Botondnak:

Nyugodjon meg, itt Románia van, nem Magyarország”,

majd ugyanezt magyarul is megismételte. Szabó Ödön RMDSZ-es képviselő azzal érvelt, hogy a tervezet összhangban van az Európai Unióban támogatott kisebbségi nyelvi jogokkal.

Ha ezeket a jogokat igénylik a határon túli románoknak, akkor a Románia határain belül élő kisebbségek miért ne rendelkezhetnének ugyanezekkel a nyelvi jogokkal?”