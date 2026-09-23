Hány rekord lesz még ma? A benzin után az euró is csúcsot döntött

Új történelmi csúcsot ért el az euró szerdán a lejjel szemben. A Román Nemzeti Bank 5,2788 lej/euró árfolyamot jelentett be szeptember 23-án, ami 1,41 banival magasabb az egy nappal korábbi értéknél. Az új árfolyam meghaladja a korábbi, május 6-án beállított 5,2688 lej/euró rekordot.

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Az európai valuta szerdán 1,41 banival erősödött a lejjel szemben, ami 0,27 százalékos növekedésnek felel meg. A keddi árfolyam, 5,2647 lej/euró, enyhe csökkenést mutatott a hétfőn jegyzett 5,2649 lejes értékhez képest.

Mielőtt a BNR közzétette volna a hivatalos árfolyamot, az euró szerdán reggel már meghaladta az előző történelmi csúcsot a bankközi piacon, ahol egészen 5,2774 lejig emelkedett.

A lej az amerikai dollárral szemben is veszített értékéből, amelynek árfolyama 4,6265 lej, a svájci franké 5,6205 lej, a font sterlingé pedig 6,1442 lej szeptember 23-án.

Előzmények

A korábbi rekordot 2026. május 6-án jegyezték, amikor a BNR 5,2688 lejes euróárfolyamot jelentett be. A jegyzést a Bolojan-kormány bizalmatlansági indítvánnyal történt bukása utáni első napon állapították meg, és 5,08 banival emelkedett az előző naphoz képest – emlékeztet visszatekintőjében a Digi24 hírportál.