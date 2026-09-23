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Leszakadt a csobányosi híd, nem lehet eljutni Csíkszeredából Kománfalvára a megszokott úton

• Fotó: Info Trafic Mureș/Facebook

Fotó: Info Trafic Mureș/Facebook

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Leszakadt egy fémszerkezetű híd szerdán reggel a Bákó megyei Csobányosnál, miután egy nehéz munkagép haladt át rajta.

Székelyhon

2026. szeptember 23., 11:412026. szeptember 23., 11:41

2026. szeptember 23., 11:432026. szeptember 23., 11:43

A híd a Tatros-folyó fölött található, és egy munkagép áthaladásakor szakadt le. A balesetben senki nem sérült meg, a 12A jelzésű országút érintett szakaszát viszont lezárták,

így jelenleg nem lehet zavartalanul közlekedni a Kománfalva és Csíkszereda közötti útszakaszon.

A helyszínen rendőrök irányítják a forgalmat, a közlekedők számára pedig kerülőutat jelöltek ki – írja a hatóságok tájékoztatása alapján News.ro.

Szakemberek a híd állapotát is felmérik, hogy megállapítsák, milyen beavatkozásokra van szükség. Az eset miatt összehívták a Bákó megyei vészhelyzeti bizottságot, amely a kialakult helyzetet elemzi, és intézkedéseket határoz meg a közlekedés helyreállítására.

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A híd lezárása miatt a környék sürgősségi ellátására is külön figyelmet fordítanak. A Bákó megyei katasztrófavédelem ideiglenesen egy SMURD-mentőautót helyezett át Kománfalváról Bruszturószára, hogy az érintett településeken szükség esetén minél gyorsabban segítséget tudjanak nyújtani.

Belföld
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