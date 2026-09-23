Sűrűn havazik a Transzfogarason – fotók, videó

Sűrű havazással indult a nap a Transzfogarason – hívta fel a figyelmet a brassói regionális útügy.

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Az útkarbantartók két munkagéppel és több mint öt tonna csúszásmentesítő anyaggal avatkoznak be az úttest megtisztítása érdekében, de továbbra is téli körülmények között zajlik a közlekedés, különösen magasabb térségekben, például a Bâlea-tónál.

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Tekintettel arra, hogy az időjárás a következő napokban is változatlan marad, arra kérik a Transzfogarasi úton közlekedni kívánó sofőröket, hogy tájékozódjanak a körülményekről, és ne induljanak útnak, ha nincsenek felkészülve a téli körülményekre.