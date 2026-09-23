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Áram- és ivóvízszünet lesz Székelyudvarhely több utcájában

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

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Az ivóvízszolgáltatás reggel kilenc és délután egy óra között, míg az áramellátás reggel kilenc és délután öt óra között fog szünetelni szerdán több székelyudvarhelyi utcában – közli a polgármesteri hivatal.

Székelyhon

2026. szeptember 23., 07:462026. szeptember 23., 07:46

A közlemény szerint az ivóvízszolgáltatás három helyszínen szünetel:

  • a Vásártér utcában,
  • a Nicolae Bălcescu utcában (a Vásártér utcai kereszteződéstől a Bethlenfalvi útig),
  • a Vizigótok utcában.

Áramkimaradásra ugyanakkor a következő utcákban kell számítani:

  • Orbán Balázs utca (a 9–29. és 4–30. házszámok között),

  • Kornis Ferenc utca (a 1–29. házszámok között),

  • Villanytelep utca (a 9–27. és 4–30. házszámok között),

  • Tompa László utca,

  • Méhek utca,

  • Görbe utca,

  • Attila utca.

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Udvarhelyszék Székelyudvarhely
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