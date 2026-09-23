Áram- és ivóvízszünet lesz Székelyudvarhely több utcájában

Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
Az ivóvízszolgáltatás reggel kilenc és délután egy óra között, míg az áramellátás reggel kilenc és délután öt óra között fog szünetelni szerdán több székelyudvarhelyi utcában – közli a polgármesteri hivatal.
A közlemény szerint az ivóvízszolgáltatás három helyszínen szünetel:
Áramkimaradásra ugyanakkor a következő utcákban kell számítani:
Orbán Balázs utca (a 9–29. és 4–30. házszámok között),
Kornis Ferenc utca (a 1–29. házszámok között),
Villanytelep utca (a 9–27. és 4–30. házszámok között),
Tompa László utca,
Méhek utca,
Görbe utca,
Attila utca.
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