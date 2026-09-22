Siegfried Mureșannak nem áll szándékában visszaadni a kormányalakítási megbízást

Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök a Nemzeti Liberális Párt (PNL) parlamenti frakcióival folytatott keddi egyeztetés után ismét leszögezte, hogy nem áll szándékában visszaadni a megbízását.

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„Hogy adnám vissza a megbízást?” – válaszolta az újságírók erre vonatkozó kérdésére.

Mureșan kijelentette, hogy az általa vezetett kabinet kerül majd kormányra, nem a PSD, Grindeanuval pedig „szívesen és örömmel” tárgyal – számol be az Agerpres.

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Liberális források szerint a kijelölt miniszterelnök ismertette a PNL törvényhozóival kormányprogramja több intézkedését. Ezek között szerepel

a parlamenti képviselők és szenátorok számának a népszámlálási adatokhoz igazodó csökkentése,

egyes állami ügynökségek összevonása

és a különnyugdíjak reformja.

Mureșan az állami vállalatok hatékonyabb irányítását is célul tűzte ki, és közölte, hogy nincs szükség sem adóemelésre, sem az áfa növelésére.

A PNL szóvivője, Ionel Bogdan az ülés előtt elmondta, hogy Mureșan és csapata a PNL-vel, a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel (USR) és az RMDSZ-szel együtt dolgozik a kormány beiktatásához szükséges parlamenti többség kialakításán.

Rámutatott arra is, hogy