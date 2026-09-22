Iskola udvarára tévedt be a medve Székelyudvarhelyen

Medvét vettek fel a térfigyelő kamerák vasárnap éjszaka egy Székelyudvarhely központjában lévő iskola udvarán – a videófelvételt kedden délután tette közzé Dávid Endre alpolgármester.

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„Ez nincs rendben, és az emberek türelme is véges. Nem várhatjuk meg, amíg tragédia történik” – szögezi le Facebook bejegyzésében az alpolgármester.

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Hangsúlyozza, a medvék túlszaporodása országos probléma, amit nem lehet Székelyudvarhelyről megoldani.

Arra kér mindenkit, hogy azonnal jelezzék, ha medvét látnak a városban.