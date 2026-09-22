Még a radaron is fényárban úszik a száguldó luxusautó az erdélyi autópályán

Fotó: Kolozs megyei rendőrség Facebook-oldala
Egy sofőrt 247 km/órás sebességgel mértek be rendőrök az A3-as autópályán, az Aranyosgyéres–Magyarnádas szakaszon. A radar szerint 117 km/órával lépte túl a sebességhatárt.
Az adott szakaszon a megengedett legnagyobb sebesség 130 km/óra, ehhez képest a BMW sofőrje 247 km/órával száguldott. Az illetőt
ugyanakkor bevonták a vezetői engedélyét, 120 napra felfüggesztve a gépjárművezetéshez való jogát – közölte hétfőn Facebook-oldalán a Kolozs megyei rendőrség a hétvégén történt incidens részleteit.
A Kolozs megyei rendőrség az eset kapcsán arra figyelmeztet, hogy a nagy sebesség jelentősen csökkenti a reakcióra rendelkezésre álló időt, és súlyos következményekkel járhat, ha váratlan helyzet alakul ki a forgalomban.
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