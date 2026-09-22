A rendszer áldozata? Kérdezték Nicușor Dant Călin Georgescu őrizetbe vétele kapcsán

Nicușor Dan hétfő este New Yorkban Călin Georgescu őrizetbe vételével kapcsolatban kijelentette, hogy a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) feladata és felelőssége tisztázni az ügyet, az érintetteket pedig megilleti az ártatlanság vélelme.

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Az államfő román újságíróknak elmondta, hogy tudomása szerint Georgescut csalással gyanúsítják, és hangsúlyozta, hogy az elnöki hivatal tiszteletben tartja a hatalmi ágak megosztását és az igazságszolgáltatás függetlenségét. korábban írtuk Hétórás kutakodás: igazi meglepetés fogadta az autóban a nyomozókat Ügyészségi források szerint zavaróberendezést találtak a nyomozók hétfőn Călin Georgescu autójában. Az eszközzel meg lehet akadályozni a beszélgetések lehallgatását és rögzítését. Arra a kérdésre, hogy mit üzen azoknak, akik Georgescut „a rendszer áldozatának” tartják, Nicușor Dan azt válaszolta: megérti ezt a hozzáállást, sőt bizonyos értelemben együtt is érez velük. Emlékeztetett arra, hogy

a felmérések szerint az igazságszolgáltatás iránti bizalom mindössze 25–30 százalékos, ezért sokan gondolhatják úgy, hogy a volt elnökjelöltet politikai megrendelésre vették őrizetbe