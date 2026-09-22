A rendszer áldozata? Kérdezték Nicușor Dant Călin Georgescu őrizetbe vétele kapcsán

Fotó: Presidency
Nicușor Dan hétfő este New Yorkban Călin Georgescu őrizetbe vételével kapcsolatban kijelentette, hogy a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) feladata és felelőssége tisztázni az ügyet, az érintetteket pedig megilleti az ártatlanság vélelme.
2026. szeptember 22., 09:002026. szeptember 22., 09:00
2026. szeptember 22., 09:112026. szeptember 22., 09:11
Az államfő román újságíróknak elmondta, hogy tudomása szerint Georgescut csalással gyanúsítják, és hangsúlyozta, hogy az elnöki hivatal tiszteletben tartja a hatalmi ágak megosztását és az igazságszolgáltatás függetlenségét.
Ügyészségi források szerint zavaróberendezést találtak a nyomozók hétfőn Călin Georgescu autójában. Az eszközzel meg lehet akadályozni a beszélgetések lehallgatását és rögzítését.
Arra a kérdésre, hogy mit üzen azoknak, akik Georgescut „a rendszer áldozatának” tartják, Nicușor Dan azt válaszolta: megérti ezt a hozzáállást, sőt bizonyos értelemben együtt is érez velük. Emlékeztetett arra, hogy
– jelenti New Yorkból az Agerpres hírügynökség különtudósítója, Florin Ștefan.
Călin Georgescut hétfőn 24 órára őrizetbe vette a DIICOT. A volt államfőjelöltet megbilincselve vezették ki az ügyészség székházából. Az ügyben Ionel Rusen üzletembert is őrizetbe vették.
A DIICOT hétfő este nevek említése nélkül közölte, hogy őrizetbe vettek egy 64 és egy 47 éves román állampolgárt, akiket bűnszervezet létrehozásával, valamint különösen súlyos következményekkel járó csalással gyanúsítanak. A lakásaikon tartott házkutatások során zavaróberendezéseket, iratokat, két útlevelet és egy igazolványt, adattároló eszközöket, valamint más bizonyítékokat találtak és foglaltak le. A személyazonosító okmányokat szakértői vizsgálatnak vetik alá, mert felmerült a gyanú, hogy hamisak – olvasható a közleményben.
Az ügyészség kedden indítványozni fogja a bukaresti törvényszéknek Georgescu és Rusen 30 napos előzetes letartóztatását.
A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) hétfőn felvételeket tett közzé a Călin Georgescu mogoșoaiai villájában tartott házkutatásról.
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