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A rendszer áldozata? Kérdezték Nicușor Dant Călin Georgescu őrizetbe vétele kapcsán

• Fotó: Presidency

Fotó: Presidency

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Nicușor Dan hétfő este New Yorkban Călin Georgescu őrizetbe vételével kapcsolatban kijelentette, hogy a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) feladata és felelőssége tisztázni az ügyet, az érintetteket pedig megilleti az ártatlanság vélelme.

Székelyhon

2026. szeptember 22., 09:002026. szeptember 22., 09:00

2026. szeptember 22., 09:112026. szeptember 22., 09:11

Az államfő román újságíróknak elmondta, hogy tudomása szerint Georgescut csalással gyanúsítják, és hangsúlyozta, hogy az elnöki hivatal tiszteletben tartja a hatalmi ágak megosztását és az igazságszolgáltatás függetlenségét.

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Ügyészségi források szerint zavaróberendezést találtak a nyomozók hétfőn Călin Georgescu autójában. Az eszközzel meg lehet akadályozni a beszélgetések lehallgatását és rögzítését.

Arra a kérdésre, hogy mit üzen azoknak, akik Georgescut „a rendszer áldozatának” tartják, Nicușor Dan azt válaszolta: megérti ezt a hozzáállást, sőt bizonyos értelemben együtt is érez velük. Emlékeztetett arra, hogy

a felmérések szerint az igazságszolgáltatás iránti bizalom mindössze 25–30 százalékos, ezért sokan gondolhatják úgy, hogy a volt elnökjelöltet politikai megrendelésre vették őrizetbe

– jelenti New Yorkból az Agerpres hírügynökség különtudósítója, Florin Ștefan.

Călin Georgescut hétfőn 24 órára őrizetbe vette a DIICOT. A volt államfőjelöltet megbilincselve vezették ki az ügyészség székházából. Az ügyben Ionel Rusen üzletembert is őrizetbe vették.

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A DIICOT hétfő este nevek említése nélkül közölte, hogy őrizetbe vettek egy 64 és egy 47 éves román állampolgárt, akiket bűnszervezet létrehozásával, valamint különösen súlyos következményekkel járó csalással gyanúsítanak. A lakásaikon tartott házkutatások során zavaróberendezéseket, iratokat, két útlevelet és egy igazolványt, adattároló eszközöket, valamint más bizonyítékokat találtak és foglaltak le. A személyazonosító okmányokat szakértői vizsgálatnak vetik alá, mert felmerült a gyanú, hogy hamisak – olvasható a közleményben.

Az ügyészség kedden indítványozni fogja a bukaresti törvényszéknek Georgescu és Rusen 30 napos előzetes letartóztatását.

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Politika
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