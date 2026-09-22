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Mennyi egy tizenkét négyzetméteres lakás bére?

A szociális lakások négyzetméterára 0,87 lejről átlagosan 2,3 lejre emelkedett; a havi bér 53 és 250 lej között mozog • Fotó: Haáz Vince

A szociális lakások négyzetméterára 0,87 lejről átlagosan 2,3 lejre emelkedett; a havi bér 53 és 250 lej között mozog

Fotó: Haáz Vince

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Fogadják a jövő évre érvényes lakáskéréseket Marosvásárhelyen, ahol kevés állami bérlakás szabadul fel, a legkisebb szociális lakások pedig alig 12 négyzetméteresek. A bérleti díjak jelentősen eltérnek, a késői fizetés és a kilakoltatás is gondot okoz.

Simon Virág

2026. szeptember 22., 09:542026. szeptember 22., 09:54

  • Marosvásárhelyen szeptember 15. és október 15. között fogadják a jövő évre érvényes állami bérlakáskérelmeket személyesen vagy online.
  • A városban 781 szociális lakásból 11, 415 ANL-lakásból 2, míg 136 Bența-lakásból 9 áll üresen.
  • A 11 üres szociális lakásból 10 a Cugir 10. alatt van, és 12 négyzetméteres méretük miatt nehezebben kiadhatók.
  • A szociális lakások négyzetméterára 0,87 lejről átlagosan 2,3 lejre emelkedett; a havi bér 53 és 250 lej között mozog.
  • A leggyakoribb gond a késedelmes fizetés, miközben a jogtalan lakáshasználat miatti kilakoltatás hosszú és bonyolult folyamat.

Marosvásárhelyen legutóbb három éve adtak át fiataloknak szánt, úgynevezett ANL-lakásokat. Mint ismert, az országos lakásügynökség eredetileg azért építette ezeket a tömbházakat, hogy lehetőséget adjon a fiataloknak, fiatal családoknak arra, hogy kedvező áron béreljenek lakást, és pénzt gyűjthessenek saját otthon vásárlására. Az

alapelképzelés azonban idővel eltorzult,

ma Marosvásárhelyen 55 éves bérlők is vannak ANL-lakásokban.

Kevés lakás ürül meg

Marosvásárhelyen szeptember 15-től lehet benyújtani a jövő évre érvényes lakáskérelmeket, illetve azok is megújíthatják kérésüket, akiknek a korábbi években is volt ilyen igénylésük. A lakáskérelmeket október 15-ig fogadják személyesen vagy online a városházán.

Birtalan István, a városi lakásgazdálkodási vállalat, a Locativ vezetője a Székelyhonnak elmondta, hogy Marosvásárhelyen

többféle állami bérlakás van:

elsősorban az országos lakásgazdálkodási vállalat által épített tömbházak, az úgynevezett ANL-s lakások, emellett szociális bérlakások, valamint a Bența-épületek, amelyeket az ismert építtető cég után neveztek el.

ANL-lakások Marosvásárhelyen. Vannak ezekben a fiataloknak szánt lakásokban 55 évesek is • Fotó: Haáz Vince Galéria

ANL-lakások Marosvásárhelyen. Vannak ezekben a fiataloknak szánt lakásokban 55 évesek is

Fotó: Haáz Vince

„Jelenleg a 781 szociális lakásból mindössze 11 üres. Ezek közül 10 a Cugir 10. szám alatt található. Ezeknek a lakásoknak a kiadása azért is nehezebb, mert nagyon kis alapterületűek, mindössze 12 négyzetméteresek, így kevésbé keresettek.

Idézet
A szociális lakásokra vonatkozó jelenlegi aktív kérések száma 195, ez még október 15-ig változhat.

Az ANL-lakások esetében a 415 lakásból 2 üres jelenleg. Ezek a Gheorghe Marinescu utcában találhatók, és orvosok számára vannak fenntartva. A Bența-lakásokból összesen 136 van, ezek közül jelenleg 9 üres. Ezeknél a lakásoknál a bérleti díj magasabb, azért kevesen fogadják el, ha ezt ajánljuk nekik. A várólistán itt egyelőre 167-en vannak.”

Milyenek a bérleti díjak?

A szociális lakások esetében a bérleti díj a lakás méretétől függ. A szociális lakások bérleti díja 2007-től egészen 2026-ig változatlan volt, annak ellenére, hogy azt évente az infláció mértékével aktualizálni kellett volna. 2007-ben a bérleti díj 0,87 lej volt négyzetméterenként, ami már akkor is jelképes összegnek számított.

Az elmúlt években azonban

jelentősen megváltoztak az ingatlanok fenntartásával és karbantartásával járó költségek.

Ezért szükségessé vált a díj felülvizsgálata és aktualizálása, így a korábbi 0,87 lejes négyzetméterenkénti díj átlagosan 2,3 lejre emelkedett. Jelenleg a legkisebb bérleti díj 53,75 lej havonta, amely a 12 négyzetméteres lakásra vonatkozik. Egy közepes méretű lakás bérleti díja körülbelül 120 lej, míg egy nagyobb, például az Ady Endre utca 36. szám alatti, 82 négyzetméteres lakásért 250 lejt kell fizetni havonta. Ez semmiképp sem fedezi a karbantartási költségeket.

A legújabb marosvásárhelyi állami bérlakások alig három évesek • Fotó: Haáz Vince Galéria

A legújabb marosvásárhelyi állami bérlakások alig három évesek

Fotó: Haáz Vince

Ami az ANL-lakásokat illeti, itt a bérleti díjak 63 lejtől indulnak, a legmagasabb összeg pedig 992 lej. Ez utóbbi például a Băneasa 39. szám alatti, háromszobás lakás havi bérleti díja.

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A Bența-lakások esetében a bérleti díj 4,10 euró négyzetméterenként. A legkisebb lakás 49 négyzetméteres, egyszobás, míg a legnagyobb 78 négyzetméteres, kétszobás lakás. Így itt a bér elérheti az 1500 lejt is.

Nehézkes a kilakoltatás

Rákérdeztünk arra, hogy ellenőrzik-e, a bérlakásokban valóban a szerződés szerinti bérlők laknak-e, illetve milyen megszorító intézkedéseket tudnak foganatosítani a rosszul fizetőkkel szemben. Birtalan István elmondta: „Az ellenőrzéseket úgy lehet elképzelni, mint a gyorshajtók ellenőrzését:

Idézet
nem lehet minden esetet folyamatosan ellenőrizni, de ha szabálytalanságra derül fény, akkor megtesszük a szükséges intézkedéseket. Ha például egy lakás állapota jelentősen leromlott, felszólítjuk a bérlőt, hogy tegye rendbe.

Amennyiben információt kapunk a szerződéstől eltérő lakáshasználatról, azt minden esetben kivizsgáljuk. Ha olyan személyeket találunk a lakásban, akik jogtalanul tartózkodnak ott, felszólítjuk a lakás átadására. Ha ennek nem tesznek eleget, elindítjuk a kilakoltatási eljárást. De ez hosszú és bonyolult folyamat. Az ellenőrzéseket általában a kora reggeli órákban tartjuk, amikor mindenki otthon van.”

Marosvásárhelyen a 781 szociális lakásból mindössze 11 áll üresen • Fotó: Haáz Vince Galéria

Marosvásárhelyen a 781 szociális lakásból mindössze 11 áll üresen

Fotó: Haáz Vince

Milyen gondok vannak?

A leggyakoribb probléma a bérleti díjak késedelmes vagy elmaradt kifizetése. Emellett jelentős gondot jelentenek a lakótársulatok felé felhalmozott, ki nem fizetett tartozások is. A következő időszakban e-mail- és SMS-értesítési rendszert is bevezetnek, amellyel

figyelmeztetik a bérlőket a szerződésük lejártának közeledtére,

illetve az esetleges elmaradt befizetésekre és a késedelmi kamatokra.

Időnként problémát okoz a szennyvízcsatorna nem megfelelő használata, ami szintén meghibásodásokhoz és pluszköltségekhez vezethet. Természetesen, mint bármely más lakás esetében, itt is előfordulnak műszaki meghibásodások. Jelenleg például a hőközpontok cseréje is folyamatban van.

Tudni kell, hogy a legtöbb marosvásárhelyi szociális lakás már 15 évnél régebbi. A lakáskérelmek benyújtásáról minden fontos információ megtalálható a városháza honlapján, de érdeklődni lehet a 0265 268 330-as telefonszám 137-es mellékvonalán is.

Marosszék Marosvásárhely
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