Tragikus baleset történt Maros megyében, 19 éves fiatal vesztette életét

Halálos közúti baleset történt keddre virradó éjjel Marossárpatakon. A balesetben egy autó volt érintett, a benne utazó 19 éves fiatal életét vesztette.

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A balesethez hajnali egy óra körül riasztották a tűzoltókat a 153B jelzésű megyei útra, Marossárpatak területére, ahol az úttestről eddig tisztázatlan körülmények között lesodródott egy személyautó.

A helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a mentőegységek, akik egy