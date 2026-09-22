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Tragikus baleset történt Maros megyében, 19 éves fiatal vesztette életét

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

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Halálos közúti baleset történt keddre virradó éjjel Marossárpatakon. A balesetben egy autó volt érintett, a benne utazó 19 éves fiatal életét vesztette.

Székelyhon

2026. szeptember 22., 07:582026. szeptember 22., 07:58

2026. szeptember 22., 08:562026. szeptember 22., 08:56

A balesethez hajnali egy óra körül riasztották a tűzoltókat a 153B jelzésű megyei útra, Marossárpatak területére, ahol az úttestről eddig tisztázatlan körülmények között lesodródott egy személyautó.

A helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a mentőegységek, akik egy

körülbelül 19 éves fiatalembert találtak a jármű roncsai közé szorulva.

A tűzoltóknak sikerült kiszabadítaniuk a megrongálódott autóból a fiatalembert, sérülései azonban olyan súlyosak voltak, hogy a helyszínen életét vesztette – olvasható a Maros megyei tűzoltóság közleményében.

Frissítés

A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a rendőrséget éjszaka 1 óra 20 perc körül riasztották a a 153B jelzésű megyei út Marossárpatak és Póka közötti szakaszára, baleset miatt.
Az első vizsgálatok szerint egy 19 éves, Marosszentanna községből származó fiatal férfi Marossárpatak irányából Póka felé tartott személygépkocsijával, amikor egy jobbra ívelő kanyarban áttért a menetirányával ellentétes sávba, majd lesodródott az úttestről és egy fának csapódott.
A baleset következtében a helyszínre érkező orvosi személyzet már csak a fiatal férfi halálát tudta megállapítani.
A rendőrség folytatja a vizsgálatot a baleset körülményeinek teljes korű tisztázása érdekében.

Maros megye Marosszék Baleset Tragédia
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