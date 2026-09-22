Túl sok a bizonytalanság az üdülési csekkek körül

Az állami szférában befagyasztották a béreket, a magánszektorban nem tudnak lépést tartani az inflációval, ezt pedig megérzi a turisztikai szektor is. A helyzeten az üdülési csekkek „mélyrepülése” sem segít.
Fotó: László Ildikó
Az elmúlt években többször is módosították a közalkalmazottakat megillető üdülési csekkek feltételrendszerét, és legutóbb ugyan kedvező változás történt, a hír nem jutott el az érintettek jó részéhez, ez pedig kihatott a turisztikai főszezonra is.
Már a múlté az üdülési csekkek korábbi sikere, amely nagy bevételt generált a hazai turisztikai szektorban. A csekkek feltételrendszere számos módosításon esett át az elmúlt években, ezek következtében
de a Székelyhonnak nyilatkozó szakember szerint a közszféra intézményeiben sem akarják már ezt mindenáron biztosítani a munkavállalóknak.
Az üdülési csekkeket 2018-tól vezették be a belföldi turizmus fellendítése céljából, majd 2024-től 1600 lejre növelték az addigi 1450 lejes értéket, hogy kompenzálják a 10 százalékos egészségbiztosítási járulék levonását.
és bevezették az önrészfizetési kötelezettséget, tehát az állam által biztosított 800 lejt akkor használhatták fel a kedvezményezettek, ha ők is ugyanannyival hozzájárultak az általuk igénybe vett turisztikai szolgáltatások költségéhez. Ezt idén januártól eltörölték, így már önrészfizetés nélkül is felhasználhatják az üdülési csekkeket a jogosultak, ám László Endre, a Székelyföldi Turisztikai Desztináció Menedzsment Klaszter elnöke szerint ennek a híre már nem jutott el a potenciális jogosultak jó részéhez.
Fotó: Haáz Vince
„Nem mindenkihez jutott el az információ. Mi azzal szembesültünk, hogy beszéltünk munkáltatókkal, hogy körülbelül hányan igényelték, és
Az emberek nem követik annyira részletesen a törvényeket és a változásokat, így nem mindenkihez jutott el az információ, úgyhogy emiatt a piacon viszonylag kevés vakációs jegy volt idén” – fogalmazott a szakember.
Tavaly az önrészfizetési kötelezettség bevezetése miatt a közszférában dolgozóknak már nem kellettek az üdülési csekkek,
„Nem akartak mindenáron vakációs jegyeket adni” – véli László Endre, aki szerint például a polgármesteri hivatalokban, a megyei tanácsoknál is tájékoztatniuk kellett volna az érintetteket azoknak, akik az üdülési jegyekkel foglalkoznak, de akár az ágazati szakszervezetek is megtehették volna ezt, hiszen ők is a munkavállalók érdekeit képviselik.
Fotó: Pixabay
Székelyföldön, különösen Hargita és Kovászna megyében azért is érdekében állt volna a polgármesteri hivataloknak, megyei tanácsoknak az üdülési csekkekkel kapcsolatos kedvező változások népszerűsítése, mert
– említett meg egy másik szempontot a Székelyföldi Turisztikai Desztináció Menedzsment Klaszter elnöke.
Az idei turisztikai főszezon adatai még nem teljesek, így a pontos képet még nem lehet látni, de azt igen, hogy voltak még negatív tényezők azon kívül is, hogy az üdülési csekkekből származó bevételek nem növekedtek jelentősen tavalyhoz képest.
– mondta László Endre.
Fotó: László Ildikó
„Befagyasztották az állami szférában is a fizetéseket, a magánszférában pedig egyre kevesebb cég tudja megengedni magának, hogy az inflációhoz igazítsa a béreket. A reálbér csökkent, és emiatt a kereslet is csökkent, mert a prioritást tekintve a turisztikai szolgáltatások csak valahol a 9–10-ik helyen állnak. Tehát voltak, akik idén lemondtak erről” – fogalmazott.
A parajdi bányakatasztrófa után volt ott ugyan egy kisebb pánik, de visszaesés nem, sőt, többnyire a szovátai idegenforgalomnak köszönhető az is, hogy a három megye közül egyedül Maros megyének volt pozitív a turisztikai mérlege tavaly – hangsúlyozta a turisztikai szakember, aki szerint ez idén sem lesz másként.
– fogalmazott a nem túl bíztató idei helyzettel kapcsolatban.
Fotó: Csató Andrea
A kiutazásokra csak mérsékelten voltak hatással az idei negatív tényezők. „A kiutazásoknál az a tendencia érvényesült, hogy egy picit elcsúszott a szezon, de a helyzethez képest – a háború, a válság, az infláció, az üzemanyagdrágulás – jó szezon volt, vagyis van. És ezért mondom, hogy elcsúszott, mert e tekintetben elég erős a szeptember is” – fogalmazott László Endre.
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