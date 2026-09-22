Túl sok a bizonytalanság az üdülési csekkek körül

Az állami szférában befagyasztották a béreket, a magánszektorban nem tudnak lépést tartani az inflációval, ezt pedig megérzi a turisztikai szektor is. A helyzeten az üdülési csekkek „mélyrepülése” sem segít.

Az elmúlt években többször is módosították a közalkalmazottakat megillető üdülési csekkek feltételrendszerét, és legutóbb ugyan kedvező változás történt, a hír nem jutott el az érintettek jó részéhez, ez pedig kihatott a turisztikai főszezonra is.

Széchely István 2026. szeptember 22., 07:432026. szeptember 22., 07:43

Már a múlté az üdülési csekkek korábbi sikere, amely nagy bevételt generált a hazai turisztikai szektorban. A csekkek feltételrendszere számos módosításon esett át az elmúlt években, ezek következtében

már kevesen igénylik a belföldi turisztika szolgáltatásokra elkölthető elektronikus utalványokat,

de a Székelyhonnak nyilatkozó szakember szerint a közszféra intézményeiben sem akarják már ezt mindenáron biztosítani a munkavállalóknak. Hirdetés Az üdülési csekkeket 2018-tól vezették be a belföldi turizmus fellendítése céljából, majd 2024-től 1600 lejre növelték az addigi 1450 lejes értéket, hogy kompenzálják a 10 százalékos egészségbiztosítási járulék levonását.

Tavaly tavasszal azonban a költségvetési hiány csökkentése érdekében megfelezték az állami juttatás értékét

és bevezették az önrészfizetési kötelezettséget, tehát az állam által biztosított 800 lejt akkor használhatták fel a kedvezményezettek, ha ők is ugyanannyival hozzájárultak az általuk igénybe vett turisztikai szolgáltatások költségéhez. Ezt idén januártól eltörölték, így már önrészfizetés nélkül is felhasználhatják az üdülési csekkeket a jogosultak, ám László Endre, a Székelyföldi Turisztikai Desztináció Menedzsment Klaszter elnöke szerint ennek a híre már nem jutott el a potenciális jogosultak jó részéhez.

Fotó: Haáz Vince

„Nem mindenkihez jutott el az információ. Mi azzal szembesültünk, hogy beszéltünk munkáltatókkal, hogy körülbelül hányan igényelték, és

kiderült, hogy még az, aki kellett volna tájékoztassa az alkalmazottakat, az sem tájékoztatta őket arról, hogy mi változott.

Az emberek nem követik annyira részletesen a törvényeket és a változásokat, így nem mindenkihez jutott el az információ, úgyhogy emiatt a piacon viszonylag kevés vakációs jegy volt idén” – fogalmazott a szakember. „Nem akartak mindenáron vakációs jegyeket adni” Tavaly az önrészfizetési kötelezettség bevezetése miatt a közszférában dolgozóknak már nem kellettek az üdülési csekkek,

idén volt ugyan egy enyhe növekedés a felhasznált utalványok számában, de ez elmarad a 2025 előtti időszak sikerétől.

„Nem akartak mindenáron vakációs jegyeket adni” – véli László Endre, aki szerint például a polgármesteri hivatalokban, a megyei tanácsoknál is tájékoztatniuk kellett volna az érintetteket azoknak, akik az üdülési jegyekkel foglalkoznak, de akár az ágazati szakszervezetek is megtehették volna ezt, hiszen ők is a munkavállalók érdekeit képviselik.

Fotó: Pixabay

Székelyföldön, különösen Hargita és Kovászna megyében azért is érdekében állt volna a polgármesteri hivataloknak, megyei tanácsoknak az üdülési csekkekkel kapcsolatos kedvező változások népszerűsítése, mert

mindkét megyében visszaesés volt a turizmusban tavaly

– említett meg egy másik szempontot a Székelyföldi Turisztikai Desztináció Menedzsment Klaszter elnöke. A reálbér csökkent, így a turisztikai szolgáltatások iránti kereslet is Az idei turisztikai főszezon adatai még nem teljesek, így a pontos képet még nem lehet látni, de azt igen, hogy voltak még negatív tényezők azon kívül is, hogy az üdülési csekkekből származó bevételek nem növekedtek jelentősen tavalyhoz képest.

Az üzemanyagárak növekedése a belföldi turizmusra nem volt nagy hatással, az infláció viszont igen

– mondta László Endre.

Fotó: László Ildikó

„Befagyasztották az állami szférában is a fizetéseket, a magánszférában pedig egyre kevesebb cég tudja megengedni magának, hogy az inflációhoz igazítsa a béreket. A reálbér csökkent, és emiatt a kereslet is csökkent, mert a prioritást tekintve a turisztikai szolgáltatások csak valahol a 9–10-ik helyen állnak. Tehát voltak, akik idén lemondtak erről” – fogalmazott.

Székelyföldön a legnépszerűbb turisztikai célpont Szováta, és továbbra is nagyon jól teljesít az üdülőtelepülés.

A parajdi bányakatasztrófa után volt ott ugyan egy kisebb pánik, de visszaesés nem, sőt, többnyire a szovátai idegenforgalomnak köszönhető az is, hogy a három megye közül egyedül Maros megyének volt pozitív a turisztikai mérlege tavaly – hangsúlyozta a turisztikai szakember, aki szerint ez idén sem lesz másként.

Hargita megyében és Kovászna megyében viszont Isten adja, hogy ne legyen kétszámjegyű a visszaesés”

– fogalmazott a nem túl bíztató idei helyzettel kapcsolatban.

Fotó: Csató Andrea