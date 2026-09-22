Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Túl sok a bizonytalanság az üdülési csekkek körül

Az állami szférában befagyasztották a béreket, a magánszektorban nem tudnak lépést tartani az inflációval, ezt pedig megérzi a turisztikai szektor is. A helyzeten az üdülési csekkek „mélyrepülése” sem segít.

Az állami szférában befagyasztották a béreket, a magánszektorban nem tudnak lépést tartani az inflációval, ezt pedig megérzi a turisztikai szektor is. A helyzeten az üdülési csekkek „mélyrepülése” sem segít.

Fotó: László Ildikó

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az elmúlt években többször is módosították a közalkalmazottakat megillető üdülési csekkek feltételrendszerét, és legutóbb ugyan kedvező változás történt, a hír nem jutott el az érintettek jó részéhez, ez pedig kihatott a turisztikai főszezonra is.

Széchely István

2026. szeptember 22., 07:432026. szeptember 22., 07:43

Már a múlté az üdülési csekkek korábbi sikere, amely nagy bevételt generált a hazai turisztikai szektorban. A csekkek feltételrendszere számos módosításon esett át az elmúlt években, ezek következtében

már kevesen igénylik a belföldi turisztika szolgáltatásokra elkölthető elektronikus utalványokat,

de a Székelyhonnak nyilatkozó szakember szerint a közszféra intézményeiben sem akarják már ezt mindenáron biztosítani a munkavállalóknak.

Hirdetés

Az üdülési csekkeket 2018-tól vezették be a belföldi turizmus fellendítése céljából, majd 2024-től 1600 lejre növelték az addigi 1450 lejes értéket, hogy kompenzálják a 10 százalékos egészségbiztosítási járulék levonását.

Tavaly tavasszal azonban a költségvetési hiány csökkentése érdekében megfelezték az állami juttatás értékét

és bevezették az önrészfizetési kötelezettséget, tehát az állam által biztosított 800 lejt akkor használhatták fel a kedvezményezettek, ha ők is ugyanannyival hozzájárultak az általuk igénybe vett turisztikai szolgáltatások költségéhez. Ezt idén januártól eltörölték, így már önrészfizetés nélkül is felhasználhatják az üdülési csekkeket a jogosultak, ám László Endre, a Székelyföldi Turisztikai Desztináció Menedzsment Klaszter elnöke szerint ennek a híre már nem jutott el a potenciális jogosultak jó részéhez.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

„Nem mindenkihez jutott el az információ. Mi azzal szembesültünk, hogy beszéltünk munkáltatókkal, hogy körülbelül hányan igényelték, és

Idézet
kiderült, hogy még az, aki kellett volna tájékoztassa az alkalmazottakat, az sem tájékoztatta őket arról, hogy mi változott.

Az emberek nem követik annyira részletesen a törvényeket és a változásokat, így nem mindenkihez jutott el az információ, úgyhogy emiatt a piacon viszonylag kevés vakációs jegy volt idén” – fogalmazott a szakember.

„Nem akartak mindenáron vakációs jegyeket adni”

Tavaly az önrészfizetési kötelezettség bevezetése miatt a közszférában dolgozóknak már nem kellettek az üdülési csekkek,

idén volt ugyan egy enyhe növekedés a felhasznált utalványok számában, de ez elmarad a 2025 előtti időszak sikerétől.

„Nem akartak mindenáron vakációs jegyeket adni” – véli László Endre, aki szerint például a polgármesteri hivatalokban, a megyei tanácsoknál is tájékoztatniuk kellett volna az érintetteket azoknak, akik az üdülési jegyekkel foglalkoznak, de akár az ágazati szakszervezetek is megtehették volna ezt, hiszen ők is a munkavállalók érdekeit képviselik.

• Fotó: Pixabay Galéria

Fotó: Pixabay

Székelyföldön, különösen Hargita és Kovászna megyében azért is érdekében állt volna a polgármesteri hivataloknak, megyei tanácsoknak az üdülési csekkekkel kapcsolatos kedvező változások népszerűsítése, mert

mindkét megyében visszaesés volt a turizmusban tavaly

– említett meg egy másik szempontot a Székelyföldi Turisztikai Desztináció Menedzsment Klaszter elnöke.

A reálbér csökkent, így a turisztikai szolgáltatások iránti kereslet is

Az idei turisztikai főszezon adatai még nem teljesek, így a pontos képet még nem lehet látni, de azt igen, hogy voltak még negatív tényezők azon kívül is, hogy az üdülési csekkekből származó bevételek nem növekedtek jelentősen tavalyhoz képest.

Az üzemanyagárak növekedése a belföldi turizmusra nem volt nagy hatással, az infláció viszont igen

– mondta László Endre.

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

„Befagyasztották az állami szférában is a fizetéseket, a magánszférában pedig egyre kevesebb cég tudja megengedni magának, hogy az inflációhoz igazítsa a béreket. A reálbér csökkent, és emiatt a kereslet is csökkent, mert a prioritást tekintve a turisztikai szolgáltatások csak valahol a 9–10-ik helyen állnak. Tehát voltak, akik idén lemondtak erről” – fogalmazott.

Székelyföldön a legnépszerűbb turisztikai célpont Szováta, és továbbra is nagyon jól teljesít az üdülőtelepülés.

A parajdi bányakatasztrófa után volt ott ugyan egy kisebb pánik, de visszaesés nem, sőt, többnyire a szovátai idegenforgalomnak köszönhető az is, hogy a három megye közül egyedül Maros megyének volt pozitív a turisztikai mérlege tavaly – hangsúlyozta a turisztikai szakember, aki szerint ez idén sem lesz másként.

Idézet
Hargita megyében és Kovászna megyében viszont Isten adja, hogy ne legyen kétszámjegyű a visszaesés”

– fogalmazott a nem túl bíztató idei helyzettel kapcsolatban.

• Fotó: Csató Andrea Galéria

Fotó: Csató Andrea

A kiutazásokra csak mérsékelten voltak hatással az idei negatív tényezők. „A kiutazásoknál az a tendencia érvényesült, hogy egy picit elcsúszott a szezon, de a helyzethez képest – a háború, a válság, az infláció, az üzemanyagdrágulás – jó szezon volt, vagyis van. És ezért mondom, hogy elcsúszott, mert e tekintetben elég erős a szeptember is” – fogalmazott László Endre.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Turizmus
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Fegyveres kísérők állig feketében – videót és részleteket tettek közzé a ma hajnali Georgescu-kiemelésről
Hétórás kutakodás: igazi meglepetés fogadta az autóban a nyomozókat
Dunaszerdahelyen folytatja pályafutását a Sepsi OSK korábbi közönségkedvence
A községek „önkéntes összevonását” javasolja Mureșan, ha kormányra kerül
Kegyetlenül megbüntette a hibákat a Petrolul, az FK Csíkszereda csak érvénytelenített gólig jutott (videóval)
Gurzó Bernadette: Egyszerűség és fantázia nem zárják ki egymást
Fegyveres kísérők állig feketében – videót és részleteket tettek közzé a ma hajnali Georgescu-kiemelésről
Székelyhon

Fegyveres kísérők állig feketében – videót és részleteket tettek közzé a ma hajnali Georgescu-kiemelésről
Hétórás kutakodás: igazi meglepetés fogadta az autóban a nyomozókat
Székelyhon

Hétórás kutakodás: igazi meglepetés fogadta az autóban a nyomozókat
Dunaszerdahelyen folytatja pályafutását a Sepsi OSK korábbi közönségkedvence
Székely Sport

Dunaszerdahelyen folytatja pályafutását a Sepsi OSK korábbi közönségkedvence
A községek „önkéntes összevonását” javasolja Mureșan, ha kormányra kerül
Krónika

A községek „önkéntes összevonását” javasolja Mureșan, ha kormányra kerül
Kegyetlenül megbüntette a hibákat a Petrolul, az FK Csíkszereda csak érvénytelenített gólig jutott (videóval)
Székely Sport

Kegyetlenül megbüntette a hibákat a Petrolul, az FK Csíkszereda csak érvénytelenített gólig jutott (videóval)
Gurzó Bernadette: Egyszerűség és fantázia nem zárják ki egymást
Nőileg

Gurzó Bernadette: Egyszerűség és fantázia nem zárják ki egymást
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. szeptember 22., kedd

Mi történik, amikor a megszokott világ eltorzul?
Mi történik, amikor a megszokott világ eltorzul?
Mi történik, amikor a megszokott világ eltorzul?
2026. szeptember 22., kedd

Mi történik, amikor a megszokott világ eltorzul?
Hirdetés
2026. szeptember 22., kedd

A rendszer áldozata? Kérdezték Nicușor Dant Călin Georgescu őrizetbe vétele kapcsán

Nicușor Dan hétfő este New Yorkban Călin Georgescu őrizetbe vételével kapcsolatban kijelentette, hogy a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség feladata és felelőssége tisztázni az ügyet, az érintetteket pedig megilleti az ártatlanság vélelme.

A rendszer áldozata? Kérdezték Nicușor Dant Călin Georgescu őrizetbe vétele kapcsán
A rendszer áldozata? Kérdezték Nicușor Dant Călin Georgescu őrizetbe vétele kapcsán
2026. szeptember 22., kedd

A rendszer áldozata? Kérdezték Nicușor Dant Călin Georgescu őrizetbe vétele kapcsán
2026. szeptember 21., hétfő

Saját filmben tér vissza a Volt egyszer egy... Hollywood, Brad Pitt által játszott karaktere

Megjelent az első előzetes a Volt egyszer egy... Hollywood folytatásához, ami december 23-án lesz elérhető Netflixen, előtte pedig november 25-től limitált ideig IMAX-vetítéseken is látható lesz.

Saját filmben tér vissza a Volt egyszer egy... Hollywood, Brad Pitt által játszott karaktere
Saját filmben tér vissza a Volt egyszer egy... Hollywood, Brad Pitt által játszott karaktere
2026. szeptember 21., hétfő

Saját filmben tér vissza a Volt egyszer egy... Hollywood, Brad Pitt által játszott karaktere
2026. szeptember 21., hétfő

Hétköznapi (anti)hősök Székelyudvarhelyen

Elkezdődött a 17. dráMA Kortárs Színházi Találkozó Székelyudvarhelyen, amelyen kizárólag kortárs magyar és román drámaszövegekre épülő produkciókat láthat a közönség. A nyitónapon a 6. dráMÁzat drámapályázat eredményeit is ismertették.

Hétköznapi (anti)hősök Székelyudvarhelyen
Hétköznapi (anti)hősök Székelyudvarhelyen
2026. szeptember 21., hétfő

Hétköznapi (anti)hősök Székelyudvarhelyen
Hirdetés
2026. szeptember 21., hétfő

Elfogadta a szenátus az iskolai egyenruha viselését kötelezővé tevő törvénytervezetet

Első házként megszavazta hétfőn a szenátus az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró törvénytervezetet.

Elfogadta a szenátus az iskolai egyenruha viselését kötelezővé tevő törvénytervezetet
Elfogadta a szenátus az iskolai egyenruha viselését kötelezővé tevő törvénytervezetet
2026. szeptember 21., hétfő

Elfogadta a szenátus az iskolai egyenruha viselését kötelezővé tevő törvénytervezetet
2026. szeptember 21., hétfő

Változik a hulladékgazdálkodási rendszer decembertől Csíkszeredában, a számlázás is másként lesz

Indul decembertől az új hulladékgazdálkodási rendszer Csíkszeredában, a tömbházlakók is változásokra számíthatnak, például új edényt kapnak a biológialig lebomló hulladék számára. A toronyblokkok szemétledobóit pedig szerre megszüntetik.

Változik a hulladékgazdálkodási rendszer decembertől Csíkszeredában, a számlázás is másként lesz
Változik a hulladékgazdálkodási rendszer decembertől Csíkszeredában, a számlázás is másként lesz
2026. szeptember 21., hétfő

Változik a hulladékgazdálkodási rendszer decembertől Csíkszeredában, a számlázás is másként lesz
2026. szeptember 21., hétfő

Csak akkor tárgyalna a kijelölt kormányfővel a PSD elnöke, ha hajlandó beépíteni a kormányprogramjába a párt javaslatait

Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök hétfőn kijelentette, hogy kész tárgyalni Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnökkel, ha az hajlandó beépíteni kormányprogramjába a szociáldemokraták sinaiai tanácskozásán elfogadott tíz javaslatot.

Csak akkor tárgyalna a kijelölt kormányfővel a PSD elnöke, ha hajlandó beépíteni a kormányprogramjába a párt javaslatait
Csak akkor tárgyalna a kijelölt kormányfővel a PSD elnöke, ha hajlandó beépíteni a kormányprogramjába a párt javaslatait
2026. szeptember 21., hétfő

Csak akkor tárgyalna a kijelölt kormányfővel a PSD elnöke, ha hajlandó beépíteni a kormányprogramjába a párt javaslatait
Hirdetés
2026. szeptember 21., hétfő

Máris őrizetbe vették Călin Georgescut

A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) ügyészei hétfőn 24 órára őrizetbe vették Călin Georgescu volt államfőjelöltet abban az ügyben, amelyben egy üzletember megkárosításával gyanúsítják.

Máris őrizetbe vették Călin Georgescut
Máris őrizetbe vették Călin Georgescut
2026. szeptember 21., hétfő

Máris őrizetbe vették Călin Georgescut
2026. szeptember 21., hétfő

Dan Tanasă szerint Călin Georgescut bizonyítékok és megalapozott vádak nélkül hurcolják meg

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselői hétfőn a parlamentben tiltakoztak Călin Georgescu volt államfőjelölt előállítása és a vele szembeni hatósági eljárás miatt.

Dan Tanasă szerint Călin Georgescut bizonyítékok és megalapozott vádak nélkül hurcolják meg
Dan Tanasă szerint Călin Georgescut bizonyítékok és megalapozott vádak nélkül hurcolják meg
2026. szeptember 21., hétfő

Dan Tanasă szerint Călin Georgescut bizonyítékok és megalapozott vádak nélkül hurcolják meg
2026. szeptember 21., hétfő

Ismertette kormányprogramja fő pontjait Siegfried Mureșan

Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök hétfőn úgy vélekedett, hogy a PSD jelenlegi vezetősége nem nem érdekelt a politikai válság megoldásában.

Ismertette kormányprogramja fő pontjait Siegfried Mureșan
Ismertette kormányprogramja fő pontjait Siegfried Mureșan
2026. szeptember 21., hétfő

Ismertette kormányprogramja fő pontjait Siegfried Mureșan
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!