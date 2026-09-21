Saját filmben tér vissza a Volt egyszer egy... Hollywood, Brad Pitt által játszott karaktere

Megjelent az első előzetes a Volt egyszer egy... Hollywood folytatásához, ami december 23-án lesz elérhető Netflixen, előtte pedig november 25-től limitált ideig IMAX-vetítéseken is látható lesz.

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The Further Adventures of Cliff Booth (Cliff Booth újabb zűrös kalandjai) címmel limitált moziforgalmazásba kerül, majd pedig karácsonykor Netflixen is látható lesz Quentin Tarantino eddigi utolsó filmjének, a Volt egyszer egy... Hollywood folytatása, vagy ha úgy tetszik spin off-ja, amit David Fincher rendez.

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A Brad Pitt által Tarantino 2019-es filmjében eljátszott Cliff Booth visszatér a mozikba és a képernyőkre, ugyanis hosszú ideje rebesgették, hogy Quentin Tarantino folytatást készít az egyik legnagyobbat szóló, eddigi utolsó rendezéséhez, a Volt egyszer egy... Hollywood-hoz.