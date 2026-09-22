Kék foltok a magasban: Székelyföldön is fagyott keddre virradóan

Fotó: Barabás Ákos
Több helyen is fagyott a hegyekben keddre virradóan, az Omu-csúcson például mínusz öt fok alá esett a hőmérséklet.
Székelyföldi viszonylatban a Lakóca-tetőn volt a leghidegebb, mínusz 0,6 Celsius-fokig esett vissza a hőmérséklet, a Bucsin-tetőn pedig 2,4 fokig.
Ehhez képest a medencékben enyhébb volt a hajnal, Csíkszeredában, Gyergyóalfaluban és Székelyudvarhelyen néhány tizedes eltéréssel 5 fok volt a minimum, Sepsiszentgyörgyön 7, Marosvásárhelyen viszont 5 fok alá, 4,7-re csökkent a hőmérséklet.
A legalacsonyabb értékek szeptember 22-re virradóan
Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat
A leghidegebb az Omu-csúcson volt, az Országos Meteorológiai Szolgálat hivatalos mérőállomásán mínusz 5,2 Celsius-fokot mértek.
A rövid távú előrejelzés szerint csütörtökig fokozatosan csökkenni fognak az értékek, csütörtökre virradóan Erdély-szerte több helyen is fagypont körül alakulhatnak a minimumok, míg napközben mindössze 12–18 fokig melegszik fel.
Országszerte, így Erdélyben is jelentős lehűlés lesz az elkövetkező kéthetes időszak első felében – áll az Országos Meteorológiai Szolgálat kéthetes, szeptember 21. és október 4. közötti időszakra vonatkozó időjárás-előrejelzésében.
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