Kék foltok a magasban: Székelyföldön is fagyott keddre virradóan

Több helyen is fagyott a hegyekben keddre virradóan, az Omu-csúcson például mínusz öt fok alá esett a hőmérséklet.

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Székelyföldi viszonylatban a Lakóca-tetőn volt a leghidegebb, mínusz 0,6 Celsius-fokig esett vissza a hőmérséklet, a Bucsin-tetőn pedig 2,4 fokig.

Ehhez képest a medencékben enyhébb volt a hajnal, Csíkszeredában, Gyergyóalfaluban és Székelyudvarhelyen néhány tizedes eltéréssel 5 fok volt a minimum, Sepsiszentgyörgyön 7, Marosvásárhelyen viszont 5 fok alá, 4,7-re csökkent a hőmérséklet.