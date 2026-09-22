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Kék foltok a magasban: Székelyföldön is fagyott keddre virradóan

• Fotó: Barabás Ákos

Fotó: Barabás Ákos

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Több helyen is fagyott a hegyekben keddre virradóan, az Omu-csúcson például mínusz öt fok alá esett a hőmérséklet.

Székelyhon

2026. szeptember 22., 10:112026. szeptember 22., 10:11

Székelyföldi viszonylatban a Lakóca-tetőn volt a leghidegebb, mínusz 0,6 Celsius-fokig esett vissza a hőmérséklet, a Bucsin-tetőn pedig 2,4 fokig.

Ehhez képest a medencékben enyhébb volt a hajnal, Csíkszeredában, Gyergyóalfaluban és Székelyudvarhelyen néhány tizedes eltéréssel 5 fok volt a minimum, Sepsiszentgyörgyön 7, Marosvásárhelyen viszont 5 fok alá, 4,7-re csökkent a hőmérséklet.

A legalacsonyabb értékek szeptember 22-re virradóan • Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat Galéria

A legalacsonyabb értékek szeptember 22-re virradóan

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

A leghidegebb az Omu-csúcson volt, az Országos Meteorológiai Szolgálat hivatalos mérőállomásán mínusz 5,2 Celsius-fokot mértek.

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A rövid távú előrejelzés szerint csütörtökig fokozatosan csökkenni fognak az értékek, csütörtökre virradóan Erdély-szerte több helyen is fagypont körül alakulhatnak a minimumok, míg napközben mindössze 12–18 fokig melegszik fel.

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Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Időjárás
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