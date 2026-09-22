Fotó: Cristian Daniel Mariş
Több mint 13 millió lejes beruházásból 235 lakó otthona vált korszerűbbé, energiatakarékosabbá és komfortosabbá az Országos Helyreállítási Terv keretében.
Újabb öt tömbház újult meg Marosvásárhelyen! Az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretében megvalósult, több mint 13 millió lejes beruházás 235 lakó számára jelent komfortosabb, energiatakarékosabb otthont.
A felújított tömbházak napelemeket is kaptak, amelyek a közös terek energiafogyasztását segítik, így a fenntartási költségek csökkentéséhez is hozzájárulnak.
Fotó: Cristian Daniel Mariş
Fotó: Cristian Daniel Mariş
Fotó: Cristian Daniel Mariş
Az ilyen beruházások legfontosabb eredménye az, amit az emberek nap mint nap éreznek: kényelmesebb otthonok, kisebb kiadások és jobb életkörülmények. Dolgozunk tovább, hogy újabb marosvásárhelyi tömbházak újulhassanak meg!
A felújított tömbházak:
Liviu Rebreanu 33A
Nicolae Bălcescu 29.
Győzelem tér 24–25.
Vasile Lucaciu 9–11.
Resicabánya 6AB
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
Bel- és Külkapcsolati Osztály
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Fotó: Cristian Daniel Mariş
Fotó: Cristian Daniel Mariş
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