Több mint 13 millió lejes beruházásból 235 lakó otthona vált korszerűbbé, energiatakarékosabbá és komfortosabbá az Országos Helyreállítási Terv keretében.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Újabb öt tömbház újult meg Marosvásárhelyen! Az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretében megvalósult, több mint 13 millió lejes beruházás 235 lakó számára jelent komfortosabb, energiatakarékosabb otthont.

A felújított tömbházak napelemeket is kaptak, amelyek a közös terek energiafogyasztását segítik, így a fenntartási költségek csökkentéséhez is hozzájárulnak.