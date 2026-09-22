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Mi történik, amikor a megszokott világ eltorzul? Pr-cikk

• Fotó: Vargyasi Levente

Fotó: Vargyasi Levente

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2026 őszén kilencedik alkalommal kerül megrendezésre a Székelyföldi Grafikai Biennálé, amely 2010-es indulása óta fokozatosan a kortárs grafika egyik jelentős nemzetközi fórumává vált. A Kovászna, Hargita és Maros megye együttműködésében létrejött rendezvény célja, hogy kapcsolatot teremtsen a különböző országok művészei között, és Székelyföld kortárs művészeti életét bekapcsolja a nemzetközi vérkeringésbe.

Támogatói tartalom

2026. szeptember 22., 09:152026. szeptember 22., 09:15

Az idei biennálé központi témája a TORZULÁS, amely ezúttal jóval túlmutat a formai elhajláson. A téma a kortárs világ társadalmi, kulturális és politikai változásaira, az átalakuló narratívákra, valamint az igazság és a valóság egyre bizonytalanabb határaira is reflektál. A pályázat arra hívta az alkotókat, hogy a grafika sajátos vizuális nyelvén keresztül mutassák meg, hogyan érzékelik és értelmezik ezeket a változásokat.

• Fotó: Vargyasi Levente Galéria

Fotó: Vargyasi Levente

Rekordszámú alkotás érkezett

A felhívás minden eddiginél nagyobb nemzetközi érdeklődést váltott ki. 71 országból 1034 művész összesen 2195 alkotást nevezett a szemlére, amelyek közül a nemzetközi szakmai zsűri 267 művet választott ki a kiállítási anyagba. A zsűriben több ország elismert művészei, művészettörténészei és oktatói vettek részt, köztük Iulia Mirică, Erőss István, Renata Darabant, Vidhyasagar Upadhyay, Bordás Beáta és Ferencz S. Apor.

Több helyszínen, több programmal várják a közönséget

A kiválasztott alkotások és a kapcsolódó programok Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön várják a közönséget. A programsorozat szeptember 29-én kezdődik Orosz Anna Visszhangok a rendszerben című kiállításával a Nagy István Művészeti Középiskola aulájában.

• Fotó: Vargyasi Levente Galéria

Fotó: Vargyasi Levente

Szeptember 30-án a Csíki Székely Múzeumban a kolozsvári Képzőművészeti és Formatervezési Egyetem Grafikai szakos hallgatóinak munkáiból nyílik kiállítás, majd ugyanitt kerül sor a biennálé csíkszeredai megnyitójára.

A rendezvény Sepsiszentgyörgyön is folytatódik: október 1-jén a Lábasházban nyílik meg Marco Trentin, az előző szemle fődíjazottjának egyéni kiállítása. A biennálé hivatalos megnyitójára és díjátadójára október 2-án kerül sor az Erdélyi Művészeti Központban.

A Székelyföldi Grafikai Biennálé az elmúlt években egyre erősebb nemzetközi kapcsolatrendszert épített ki, miközben fontos szerepet vállalt abban is, hogy a régió kortárs művészeti élete láthatóbbá váljon. A 9. szemle így nemcsak nemzetközi grafikai seregszemle, hanem olyan kulturális találkozási pont is, ahol különböző országok művészei és nézőpontjai találkoznak.

• Fotó: Vargyasi Levente Galéria

Fotó: Vargyasi Levente

A 9. Székelyföldi Grafikai Biennálé programjai:

  • szeptember 29. – Orosz Anna: Visszhangok a rendszerben – Nagy István Művészeti Középiskola, Csíkszereda
  • szeptember 30. – Grafikai hallgatók kiállítása és a biennálé csíkszeredai megnyitója – Csíki Székely Múzeum
  • október 1. – Marco Trentin egyéni kiállításának megnyitója – Lábasház, Sepsiszentgyörgy
  • október 2. – Hivatalos megnyitó és díjátadó – Erdélyi Művészeti Központ, Sepsiszentgyörgy

A fotók a 2026 júliusában zajló zsűrizés alkalmával készültek.

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