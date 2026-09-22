Üvegbe zárt idő: egy eltűnt világ elevenedik meg Sepsiszentgyörgyön

Évtizedeken át rejtőző üvegnegatívok őrzik a sepsiszentgyörgyi Gyulai-ház egykori napfényműtermének emlékét. A páratlan fotóanyag hadtörténeti vonatkozású részét Préda Barna néprajzkutató dolgozta fel, a kutatás eredményeit pedig egy új kötet mutatja be.

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Az 1990 májusában bekövetkezett földrengés után megrongálódott a sepsiszentgyörgyi Gyulai-ház, az egykori napfényműterem épülete. A helyreállítás során

több ezer üvegnegatív került elő, amelyek egy letűnt korszak mindennapjainak és szereplőinek különleges vizuális lenyomatát őrizték meg.

A felbecsülhetetlen értékű fotóanyag gondozását előbb Kovács László (1944–2022) fotóművész, majd Préda Barna néprajzkutató vállalta magára. A gyűjtemény hadtörténeti vonatkozású részének feldolgozása 2025-ben valósult meg. Az Üvegbe zárt idő című kötetben

a második bécsi döntést követő időszak egyenruhás világa elevenedik meg.

A fotográfiákon többek között a Honvédség, a Csendőrség, a Vitézi Rend, a Tűzharcos Szövetség és a Levente Mozgalom tagjai láthatók. Emellett vasutasok, postások, pénzügyőrök és különböző egyesületek tagjai is megjelennek a korabeli felvételeken.

A portrékat történeti háttér egészíti ki,

amely bemutatja az egyes alakulatok és szervezetek háromszéki, illetve tágabb székelyföldi jelenlétét és működését.

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Így a kötet nem csupán régi fényképek gyűjteménye, hanem egy korszak társadalmi és intézményi világának dokumentuma is.