A szezon első havazása a Transzfogarasi úton

Fotó: Facebook/DRDP Brașov
Megvolt a szezon első havazása keddre virradóan a Transzfogarasi úton. Egyelőre nem volt szükség a hóeltakarító gépek bevetésére.
2026. szeptember 22., 11:432026. szeptember 22., 11:43
2026. szeptember 22., 11:452026. szeptember 22., 11:45
Nem befolyásolta a forgalmat, és a hóeltakarító gépek bevetésére sem volt szükség kedden, miután az elmúlt éjszaka folyamán – a szezonban először – havazott a Transzfogarasi úton – tájékoztatott kedden Facebook-oldalán brassói regionális útügy. Az útkarbantartók viszont felhívják a figyelmet, hogy
„Arra kérjük a sofőröket, akik a Transzfogarasi utat használnák, hogy indulás előtt tájékozódjanak a közlekedési körülményekről” – tették hozzá az útügy illetékesei.
Több helyen is fagyott a hegyekben keddre virradóan, az Omu-csúcson például mínusz öt fok alá esett a hőmérséklet.
A meteorológusok előrejelzése szerint a héten jelentősen lehűl az idő, a hőmérséklet akár 12 fokkal is alacsonyabb lesz a múlt héthez képest; az ország nagy részén megerősödik a szél, a hegyekben pedig 1700 méter fölött havas eső, illetve havazás is várható.
Csütörtök reggelig lehűlés, esők és szeles időjárás várható az egész országban, hétfőn pedig 24 megye egyes térségeiben erős szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztás lesz érvényben – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.
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Több helyen is fagyott a hegyekben keddre virradóan, az Omu-csúcson például mínusz öt fok alá esett a hőmérséklet.
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