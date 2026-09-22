A szezon első havazása a Transzfogarasi úton

Megvolt a szezon első havazása keddre virradóan a Transzfogarasi úton. Egyelőre nem volt szükség a hóeltakarító gépek bevetésére.

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Nem befolyásolta a forgalmat, és a hóeltakarító gépek bevetésére sem volt szükség kedden, miután az elmúlt éjszaka folyamán – a szezonban először – havazott a Transzfogarasi úton – tájékoztatott kedden Facebook-oldalán brassói regionális útügy. Az útkarbantartók viszont felhívják a figyelmet, hogy

„Arra kérjük a sofőröket, akik a Transzfogarasi utat használnák, hogy indulás előtt tájékozódjanak a közlekedési körülményekről” – tették hozzá az útügy illetékesei.

korábban írtuk Kék foltok a magasban: Székelyföldön is fagyott keddre virradóan Több helyen is fagyott a hegyekben keddre virradóan, az Omu-csúcson például mínusz öt fok alá esett a hőmérséklet.

A meteorológusok előrejelzése szerint a héten jelentősen lehűl az idő, a hőmérséklet akár 12 fokkal is alacsonyabb lesz a múlt héthez képest; az ország nagy részén megerősödik a szél, a hegyekben pedig 1700 méter fölött havas eső, illetve havazás is várható.

korábban írtuk Kiadták a riasztást: fagyhat is Székelyföldön, a Hargitán pedig lehavazhat Csütörtök reggelig lehűlés, esők és szeles időjárás várható az egész országban, hétfőn pedig 24 megye egyes térségeiben erős szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztás lesz érvényben – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.