70 év távlatából: egész Székelyföldet megszólító programsorozattal emlékeznek az 1956-os forradalomra

Fotó: Borbély Fanni
Rendhagyó történelemórák, dokumentumfilm, fotókiállítás és diákprogramok is szerepelnek a Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa által szervezett emlékév rendezvényei között az 1956-os forradalom 70. évfordulóján.
Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából átfogó programsorozattal készül Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa. A keddi sajtótájékoztatón Szungert Balázs ideiglenes ügyvivő hangsúlyozta: a megemlékezések célja nemcsak a magyarországi események felidézése, hanem az erdélyi és romániai vonatkozások bemutatása is.
Mint fogalmazott, fontos, hogy az évforduló kapcsán előtérbe kerüljenek azok a történetek és következmények is, amelyek Erdélyben kapcsolódtak az 1956-os eseményekhez. Kiemelte, hogy
A programok egyik kiemelt eleme egy 10–12 perces dokumentumfilm lesz, amelyben olyan személyek szólalnak meg, akik közvetlenül vagy közvetve részesei voltak az eseményeknek. Emellett rendhagyó történelemórák indulnak több Hargita, Kovászna és Maros megyei középiskolában, ahol
A megemlékezésekhez fotókiállítás is kapcsolódik, amely több székelyföldi városba eljut. A tárlat az 1956-os eseményeket bemutató korabeli felvételeket, köztük kevésbé ismert erdélyi vonatkozású képeket mutat be.
Fotó: Borbély Fanni
Az általános iskolások számára interaktív történelmi sétát szerveznek, amely játékos formában ismerteti meg a fiatalabb korosztállyal az 1956-os forradalom eseményeit. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel közösen történelmi konferenciát is rendeznek, amely külön figyelmet fordít az erdélyi történésekre és azok következményeire. Az iskolák számára irodalmi előadássorozat is készül Forr a dal már címmel, amely irodalmi megközelítésből mutatja be a korszakot. A hagyományos október 23-i események sem maradnak el:
A rendezvénysorozathoz kapcsolódik a Tudász vetélkedő is, amelynek idei témája az 1956-os forradalom lesz. A versenyt november 11–13. között rendezik meg Székelyudvarhelyen.
A szervezők hangsúlyozták: a programok ingyenesen látogathatók. Céljuk, hogy az 1956-os forradalom története és erdélyi vonatkozásai minél szélesebb közönséghez, különösen a fiatalokhoz jussanak el.
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