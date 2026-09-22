70 év távlatából: egész Székelyföldet megszólító programsorozattal emlékeznek az 1956-os forradalomra

Rendhagyó történelemórák, dokumentumfilm, fotókiállítás és diákprogramok is szerepelnek a Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa által szervezett emlékév rendezvényei között az 1956-os forradalom 70. évfordulóján.

Nagy Lilla 2026. szeptember 22., 12:222026. szeptember 22., 12:22

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából átfogó programsorozattal készül Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa. A keddi sajtótájékoztatón Szungert Balázs ideiglenes ügyvivő hangsúlyozta: a megemlékezések célja nemcsak a magyarországi események felidézése, hanem az erdélyi és romániai vonatkozások bemutatása is. Hirdetés Mint fogalmazott, fontos, hogy az évforduló kapcsán előtérbe kerüljenek azok a történetek és következmények is, amelyek Erdélyben kapcsolódtak az 1956-os eseményekhez. Kiemelte, hogy

a megtorlások helyi hatásai máig élő örökséget jelentenek, ezért ezek megismertetése a fiatal generációkkal különösen fontos.

A programok egyik kiemelt eleme egy 10–12 perces dokumentumfilm lesz, amelyben olyan személyek szólalnak meg, akik közvetlenül vagy közvetve részesei voltak az eseményeknek. Emellett rendhagyó történelemórák indulnak több Hargita, Kovászna és Maros megyei középiskolában, ahol

meghívott előadók személyes történeteken keresztül mutatják be a forradalom és a megtorlások időszakát.

A megemlékezésekhez fotókiállítás is kapcsolódik, amely több székelyföldi városba eljut. A tárlat az 1956-os eseményeket bemutató korabeli felvételeket, köztük kevésbé ismert erdélyi vonatkozású képeket mutat be.

Fotó: Borbély Fanni

Az általános iskolások számára interaktív történelmi sétát szerveznek, amely játékos formában ismerteti meg a fiatalabb korosztállyal az 1956-os forradalom eseményeit. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel közösen történelmi konferenciát is rendeznek, amely külön figyelmet fordít az erdélyi történésekre és azok következményeire. Az iskolák számára irodalmi előadássorozat is készül Forr a dal már címmel, amely irodalmi megközelítésből mutatja be a korszakot. A hagyományos október 23-i események sem maradnak el:

Csíkszeredában idén is megszervezik a fáklyás felvonulást és a kapcsolódó ünnepi programokat.