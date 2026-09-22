Emlékeztető: szeptemberben is várják a tartalékosokat adatfrissítésre

A Hargita Megyei Katonai Központ ismételten felhívja a tartalékosok figyelmét, hogy szeptemberben is zajlik a katonai nyilvántartásban szereplő adatok frissítése Hargita megyében. A folyamat novemberben is folytatódik.

Székelyhon 2026. szeptember 22., 13:182026. szeptember 22., 13:18

Az érintettek – vagyis azok, akik korábban aktív vagy tartalékos katonai szolgálatot teljesítettek – értesítést és behívóparancsot kapnak. A dokumentumokat a rendőrség munkatársai személyesen kézbesítik. Fontos, hogy a behívás nem katonai gyakorlatot vagy kiképzést jelent:

a megjelenés célja a katonai helyzet tisztázása, a nyilvántartási dokumentumok ellenőrzése és az adatok aktualizálása.

Az ügyintézés várhatóan körülbelül egy órát vesz igénybe. Akik behívót kapnak, azoknak a dokumentumban feltüntetett napon, időpontban és helyszínen kötelező megjelenniük. Hirdetés Magukkal kell vinniük a behívóparancsot, a katonakönyvüket és a személyazonosító igazolványukat.

Amennyiben alapos okból nem tudnak megjelenni, ezt jelezniük kell a Hargita Megyei Katonai Központnak.