Emlékeztető: szeptemberben is várják a tartalékosokat adatfrissítésre

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Fotó: László Ildikó
A Hargita Megyei Katonai Központ ismételten felhívja a tartalékosok figyelmét, hogy szeptemberben is zajlik a katonai nyilvántartásban szereplő adatok frissítése Hargita megyében. A folyamat novemberben is folytatódik.
Az érintettek – vagyis azok, akik korábban aktív vagy tartalékos katonai szolgálatot teljesítettek – értesítést és behívóparancsot kapnak. A dokumentumokat a rendőrség munkatársai személyesen kézbesítik. Fontos, hogy a behívás nem katonai gyakorlatot vagy kiképzést jelent:
Az ügyintézés várhatóan körülbelül egy órát vesz igénybe. Akik behívót kapnak, azoknak a dokumentumban feltüntetett napon, időpontban és helyszínen kötelező megjelenniük.
Magukkal kell vinniük a behívóparancsot, a katonakönyvüket és a személyazonosító igazolványukat.
A katonai központ arra kéri az érintetteket, hogy a kézhez kapott behívóban szereplő információkat figyelmesen ellenőrizzék, és tegyenek eleget a megjelenési kötelezettségnek.
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