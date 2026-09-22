Lehallgatott beszélgetés: Georgescu leleplezte volna az egész rendszert, végül Simiont is

Fotó: George Simion/Facebook
Egy lehallgatott beszélgetésben Călin Georgescu azt mondta Ionel Rusen üzletembernek: az volt a küldetése, hogy „leleplezze az egész rendszert”, végül pedig George Simiont is.
2026. szeptember 22., 14:052026. szeptember 22., 14:05
2026. szeptember 22., 14:082026. szeptember 22., 14:08
Ez a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) előzetes letartóztatási indítványából derül ki, amelyet kedden tárgyal a bukaresti törvényszék – írja az Agerpres.
A nyomozati anyag szerint beszélgetés 2025. május 27-én, az elnökválasztás után hangzott el Georgescu és Rusen között egy autóban.
– mondta az üzletembernek a lehallgatási jegyzőkönyv szerint a volt államfőjelölt.
A beszélgetésben Georgescu azt is javasolta Rusennek, hogy költözzön Olaszországba. „Akkor térjél vissza, amikor én leszek Románia elnöke” – mondta az üzletembernek.
Georgescut és Ionel Rusent hétfőn vették őrizetbe egy 1,1 millió eurós csalási ügyben, amelyben Răzvan Leu Buzău megyei üzletember 2024 januári feljelentése alapján indított vizsgálatot a DIICOT.
A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) ügyészei hétfőn 24 órára őrizetbe vették Călin Georgescu volt államfőjelöltet abban az ügyben, amelyben egy üzletember megkárosításával gyanúsítják.
A nyomozati anyag szerint a feljelentés a gyanúsított 2025 májusi beszélgetésén is szóba került. A lehallgatási jegyzőkönyv szerint Rusen azt mondta Georgescunak, hogy szerinte a nyomozók „nem tudnak mit tenni”, mert a csalási ügy felgöngyölítéséhez jogsegélykérelmet kellene benyújtaniuk a brit hatóságokhoz.
A beszélgetés végén Georgescu és Rusen arra jutott, hogy mindkettőjük számára a „politikai menedékjog” jelenthetne megoldást.
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