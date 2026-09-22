A dualizmus korának gyergyói országgyűlési képviselőit mutatja be Garda Dezső történész új kötete, amelynek bemutatóját szeptember 23-án, szerdán 18 órától tartják a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár emeleti termében.

Székelyhon 2026. szeptember 22., 12:582026. szeptember 22., 12:58 2026. szeptember 22., 13:082026. szeptember 22., 13:08

Idén jelent meg Garda Dezső történész új könyve, a Gyergyói országgyűlési képviselők a dualizmus korában című kötet. Hirdetés A könyv az 1867-es kiegyezést követően kialakult magyarországi parlamentáris jogállam időszakába kalauzolja az olvasót.

A szerző a székelyföldi képviselők megválasztását és országgyűlési tevékenységét dolgozza fel.