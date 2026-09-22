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A dualizmus korának gyergyói országgyűlési képviselőit mutatja be Garda Dezső

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

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A dualizmus korának gyergyói országgyűlési képviselőit mutatja be Garda Dezső történész új kötete, amelynek bemutatóját szeptember 23-án, szerdán 18 órától tartják a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár emeleti termében.

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Idén jelent meg Garda Dezső történész új könyve, a Gyergyói országgyűlési képviselők a dualizmus korában című kötet.

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A könyv az 1867-es kiegyezést követően kialakult magyarországi parlamentáris jogállam időszakába kalauzolja az olvasót.

A szerző a székelyföldi képviselők megválasztását és országgyűlési tevékenységét dolgozza fel.

Amint a szerző rámutat, a gyergyói képviselőségnek más súlya volt akkor, amikor Gyergyószentmiklós mintegy hétezer, Csíkszereda pedig csupán másfél ezer lakosú település volt. A bemutatóra minden érdeklődőt várnak.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós Könyvbemutató
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