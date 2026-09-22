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Élmezőnyben: az uniós átlagnál többet drágultak az üzemanyagok Romániában

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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Idén augusztusban az Európai Unióban átlagosan 23,8 százalékkal voltak drágábbak a személyszállításban használt üzemanyagok, mint egy évvel korábban – közölte kedden az Eurostat. Az éves drágulás üteme jelentősen gyorsult: júniusban még 13,7, júliusban pedig 16,9 százalékos áremelkedést mértek.

Székelyhon

2026. szeptember 22., 14:542026. szeptember 22., 14:54

A 27 tagállam közül 26-ban nőttek az üzemanyagárak tavaly augusztushoz képest, 18 országban pedig több mint 20 százalékkal drágultak az üzemanyagok és kenőanyagok – számolt be az Agerpres.

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A legnagyobb áremelkedést Bulgáriában jegyezték, ahol 34,5 százalékkal nőttek az árak. Litvániában 28,8, Finnországban 27,6, Németországban 27,5, Franciaországban 27,4,

Romániában pedig 26,7 százalékos volt a drágulás.

A legkisebb növekedést Magyarországon (1,3 százalék), Svédországban (6,1 százalék) és Írországban (11,7 százalék) mérték.

Romániában júniusban 23,1, júliusban 24,2, augusztusban pedig már 26,7 százalékkal kerültek többe az üzemanyagok az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

Júliushoz képest augusztusban az EU-ban átlagosan 8,3 százalékkal drágult a gázolaj és 3,3 százalékkal a benzin. Egy hónappal korábban a gázolaj ára 4,3, a benziné pedig 4,7 százalékkal emelkedett havi összevetésben.

Amiben jobban állunk és amiben rosszabbul

Júliushoz viszonyítva 26 tagállamban drágult a gázolaj augusztusban. A legnagyobb növekedést Csehországban (14,3 százalék), Bulgáriában (13,5 százalék) és Luxemburgban (12,3 százalék) jegyezték.

A legkisebb áremelkedést Olaszországban (5,2 százalék) és Romániában (6,1 százalék) mérték.

A benzin ára 22 tagállamban nőtt, háromban csökkent, kettőben pedig nem változott júliushoz képest.

A legnagyobb drágulást Spanyolországban (8,2 százalék) és Romániában (6,6 százalék) regisztrálták.

Magyarországon 0,6, Dániában 0,3, Szlovákiában pedig 0,1 százalékkal csökkent a benzin ára.

Külföld Belföld Gazdaság
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