Élmezőnyben: az uniós átlagnál többet drágultak az üzemanyagok Romániában

Idén augusztusban az Európai Unióban átlagosan 23,8 százalékkal voltak drágábbak a személyszállításban használt üzemanyagok, mint egy évvel korábban – közölte kedden az Eurostat. Az éves drágulás üteme jelentősen gyorsult: júniusban még 13,7, júliusban pedig 16,9 százalékos áremelkedést mértek.

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A 27 tagállam közül 26-ban nőttek az üzemanyagárak tavaly augusztushoz képest, 18 országban pedig több mint 20 százalékkal drágultak az üzemanyagok és kenőanyagok – számolt be az Agerpres.

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A legnagyobb áremelkedést Bulgáriában jegyezték, ahol 34,5 százalékkal nőttek az árak. Litvániában 28,8, Finnországban 27,6, Németországban 27,5, Franciaországban 27,4,