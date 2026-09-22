Élmezőnyben: az uniós átlagnál többet drágultak az üzemanyagok Romániában

Fotó: Borbély Fanni
Idén augusztusban az Európai Unióban átlagosan 23,8 százalékkal voltak drágábbak a személyszállításban használt üzemanyagok, mint egy évvel korábban – közölte kedden az Eurostat. Az éves drágulás üteme jelentősen gyorsult: júniusban még 13,7, júliusban pedig 16,9 százalékos áremelkedést mértek.
A 27 tagállam közül 26-ban nőttek az üzemanyagárak tavaly augusztushoz képest, 18 országban pedig több mint 20 százalékkal drágultak az üzemanyagok és kenőanyagok – számolt be az Agerpres.
A legnagyobb áremelkedést Bulgáriában jegyezték, ahol 34,5 százalékkal nőttek az árak. Litvániában 28,8, Finnországban 27,6, Németországban 27,5, Franciaországban 27,4,
A legkisebb növekedést Magyarországon (1,3 százalék), Svédországban (6,1 százalék) és Írországban (11,7 százalék) mérték.
Júliushoz képest augusztusban az EU-ban átlagosan 8,3 százalékkal drágult a gázolaj és 3,3 százalékkal a benzin. Egy hónappal korábban a gázolaj ára 4,3, a benziné pedig 4,7 százalékkal emelkedett havi összevetésben.
Júliushoz viszonyítva 26 tagállamban drágult a gázolaj augusztusban. A legnagyobb növekedést Csehországban (14,3 százalék), Bulgáriában (13,5 százalék) és Luxemburgban (12,3 százalék) jegyezték.
A benzin ára 22 tagállamban nőtt, háromban csökkent, kettőben pedig nem változott júliushoz képest.
Magyarországon 0,6, Dániában 0,3, Szlovákiában pedig 0,1 százalékkal csökkent a benzin ára.
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