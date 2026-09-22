Az erdélyi magyar színjátszás legjavát mutatják be Bukarestben

A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház „donjuan” című előadását is bemutatja a bukaresti közönségnek
Fotó: Forrás: Tomcsa Sándor Színház
Bukarestben mutatják be kiemelkedő előadásaikat a román színházi szakmának és a közönségnek a Magyar Színházi Szövetségbe (MASZÍN) tömörült erdélyi magyar színházak az ötödik alkalommal megszervezett BukFeszten – közölte a Liszt Intézet bukaresti központja, a rendezvény társszervezője.
A Romániai Színházi Unió (UNITER) szakmai partnerségével szervezett seregszemle idén új helyszínnel bővül: az Odeon és a Bulandra mellett a Román Nemzeti Színházban is lesznek előadások.
A szeptember 28. és október 6. között tartandó fesztiválon
Eugene Ionesco, Csehov, Ferdinand von Schirach, William Shakespeare és Jon Fosse darabjai mellett a BukFeszt programjában helyet kapnak magyar színházi szerzők, Molnár Ferenc, Bódi Attila és Kész Orsolya drámái, valamint a román írók, Radu Afrim, Radu Popescu és Mihai Eminescu művei is – írja az MTI.
Idén Bukarestben vendégszerepel
a marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata és Yorick Stúdiója,
a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színháza,
a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata,
a nagyváradi Szigligeti Színház Lilliput Társulata,
a nagyváradi Szigligeti Színház,
a Csíki Játékszín Csíkszeredából,
az Udvartér Színház Kézdivásárhelyről,
a Tamási Áron Színház Sepsiszentgyörgyről,
az M Studio (Tamási Áron Színház, Sepsiszentgyörgy),
a Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház,
a Tomcsa Sándor Színház Székelyudvarhelyről,
valamint a Kolozsvári Állami Magyar Színház.
Bessenyei Gedő István, a MASZÍN elnöke a Bukaresti Rádiónak nyilatkozva rámutatott:
A BukFeszt nem tud teljes képet nyújtani az erdélyi magyar színházi műhelyek terméséről, de „nagyon komoly ízelítőt” kínál a bukaresti közönségnek - tette hozzá.
„Mi mindig az előadásokban valahol magunkkal hozzuk a közönségünk szellemét is, hiszen a színházat egyfajta párbeszédben alakítja alkotó és befogadó. Ilyen értelemben a mi tagszínházaink saját közösségeik kulturális követei, tehát
– fogalmazott a MASZÍN elnöke.
Az erdélyi magyar színházak bukaresti bemutatkozását az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala, Magyarország bukaresti nagykövetsége és a Communitas Alapítvány is támogatja.
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