Menedékjog, toszkánai villa és új élet Olaszországban – ezt tervezte Georgescu a DIICOT szerint

Călin Georgescu volt államfőjelölt azt tervezte, hogy hatósági felügyeletének megszüntetése után politikai menedékjogot kér Olaszországban, és 1,2 millió euróért ingatlant vásárol Toszkánában.

Székelyhon 2026. szeptember 22., 16:032026. szeptember 22., 16:03

A volt államfőjelölt Románia elhagyására vonatkozó terveiről abban az ügyészségi indítványban szerepelnek részletek, amelyben a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) Georgescu és állítólagos bűntársa, Ionel Rusen üzletember letartóztatását kéri a törvényszéktől – számolt be az Agerpres. Hirdetés A nyomozati anyagban megtalálható Georgescu és Rusen 2025 májusában folytatott beszélgetéseinek leirata is. A nyomozók szerint a beszélgetésekből az derül ki, hogy

Georgescu bizalmi emberének tekintette Ionel Rusent, akivel érzékeny információkat osztott meg,

és akit megbízhatott azzal, hogy eljárjon a nevében vagy az érdekében. Egyik beszélgetésükkor Rusen azt állította, hogy beszélt Matteo Salvini olasz politikussal, aki közölte vele, hogy nem áll módjában nyilvánosan támogatni Georgescut vagy megemlíteni a nevét, de késznek mutatkozott bírálni a romániai demokrácia helyzetét. Georgescu nyomatékosan kérte Rusent, hogy egyeztetéseik maradjanak titokban. A leiratból az is kiderül, hogy

Georgescu egy elszigetelt, biztonságos toszkánai ingatlant keresett megvásárlásra.

Elképzelései szerint a birtokhoz egy kisebb lakóépületnek vagy melléképületnek is tartoznia kellett volna, „amilyeneket Olaszországban a szolgálók számára szoktak építeni” – fogalmazott. Rusen közölte vele, hogy talált egy, a feltételeknek megfelelő, mintegy 1,2 millió euróba kerülő birtokot. Georgescu erre azt mondta, hogy a vásárlásban „külföldiek” segítik majd, és hogy pénzügyi akadálya nincs az ügyletnek.

A volt államfőjelölt a beszélgetések alapján családjával és bizalmi embereivel költözött volna Olaszországba, ahol az olasz jog védelme alá kívánt kerülni.