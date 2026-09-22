Menedékjog, toszkánai villa és új élet Olaszországban – ezt tervezte Georgescu a DIICOT szerint

Fotó: Angelo Brezoianu/Agerpres
Călin Georgescu volt államfőjelölt azt tervezte, hogy hatósági felügyeletének megszüntetése után politikai menedékjogot kér Olaszországban, és 1,2 millió euróért ingatlant vásárol Toszkánában.
A volt államfőjelölt Románia elhagyására vonatkozó terveiről abban az ügyészségi indítványban szerepelnek részletek, amelyben a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) Georgescu és állítólagos bűntársa, Ionel Rusen üzletember letartóztatását kéri a törvényszéktől – számolt be az Agerpres.
A nyomozati anyagban megtalálható Georgescu és Rusen 2025 májusában folytatott beszélgetéseinek leirata is. A nyomozók szerint a beszélgetésekből az derül ki, hogy
és akit megbízhatott azzal, hogy eljárjon a nevében vagy az érdekében.
Egyik beszélgetésükkor Rusen azt állította, hogy beszélt Matteo Salvini olasz politikussal, aki közölte vele, hogy nem áll módjában nyilvánosan támogatni Georgescut vagy megemlíteni a nevét, de késznek mutatkozott bírálni a romániai demokrácia helyzetét. Georgescu nyomatékosan kérte Rusent, hogy egyeztetéseik maradjanak titokban.
A leiratból az is kiderül, hogy
Elképzelései szerint a birtokhoz egy kisebb lakóépületnek vagy melléképületnek is tartoznia kellett volna, „amilyeneket Olaszországban a szolgálók számára szoktak építeni” – fogalmazott.
Rusen közölte vele, hogy talált egy, a feltételeknek megfelelő, mintegy 1,2 millió euróba kerülő birtokot. Georgescu erre azt mondta, hogy a vásárlásban „külföldiek” segítik majd, és hogy pénzügyi akadálya nincs az ügyletnek.
A letelepedéshez az ingatlan mellett bankszámlát, gyermekei számára iskolai helyet, valamint egy látszólagos munkahelyet vagy vállalkozást is tervezett biztosítani magának.
Georgescu ekkor is titoktartást kért Rusentől. „Senki nem tudhat róla” – hangsúlyozta a lehallgatott beszélgetésben. Az ügyészek szerint Rusen az ingatlan kiválasztásában, a tárgyalásokban és az okiratok elkészítésében is közreműködött volna.
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