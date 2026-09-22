Nem kerül előzetesbe, szabadlábon, hatósági felügyelet alatt védekezhet Călin Georgescu

Továbbra is szabadlábon védekezhet Georgescu
Fotó: Cristian Nistor/Agerpres
A bukaresti törvényszék egyik bírája elutasította kedden a Călin Georgescu előzetes letartóztatására vonatkozó ügyészségi indítványt, és 60 napos hatósági felügyeletet rendelt el a volt államfőjelölttel szemben.
2026. szeptember 22., 16:202026. szeptember 22., 16:20
2026. szeptember 22., 16:202026. szeptember 22., 16:20
A döntés abban az ügyben született, amelyben egy üzletember sérelmére elkövetett, 1,1 millió eurós csalással gyanúsítják – számol be az Agerpres.
Ugyanez a döntés született Georgescu feltételezett bűntársa, Ionel Rusen üzletember esetében is. A bíró által hozott végzés
Călin Georgescut több száz támogatója várta a bukaresti törvényszék épülete előtt.
Az ügyben Răzvan Leu feljelentése alapján indított nyomozást a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT). A buzăui üzletember egy közös ismerős, Ion Negoescu révén került kapcsolatba Georgescuval, aki bevonta őt egy nemesfém-kereskedelemmel kapcsolatos üzletbe.
A vállalkozáshoz szükséges 6 millió eurós hitelkeret megszerzéséért Georgescu egyik bizalmi emberéhez, Ionel Rusenhez irányította Leut, aki bemutatta neki Massimiliano Arena olasz állampolgárt, egy svájci bank képviselőjét.
A hitel folyósításának feltételeként Leutól 1 millió euró garancia befizetését kérték, amelyből 100 ezer eurót Georgescu elnökválasztási kampányának finanszírozására szántak. Az ügyészek szerint erre az összegre vonatkozóan egy részletes kiadási tervet is bemutattak. A sértettet később további 100 ezer euró átutalására vették rá azzal az ígérettel, hogy a hitel összegét 15 millió euróra emelhetik.
Răzvan Leu végül nem kapta meg a hitelt, és a pénzét sem fizették vissza.
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