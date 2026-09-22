Felmérés: a romániaiak túlnyomó többsége áremelkedésre számít a következő hat hónapban

A romániai lakosság 86,1 százaléka arra számít, hogy a következő hat hónapban tovább emelkednek az árak – derül ki az INSCOP legfrissebb felméréséből. Júniusban még 84,5 százalék volt ez az arány.

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A közvélemény-kutatás eredményei szerint a megkérdezettek 7,9 százaléka az árak stagnálását valószínűsíti, szemben a júniusi 8,5 százalékkal. Árcsökkenésre 4,3 százalék számít; júniusban még 3,8 százalék vélekedett így. A válaszadást visszautasítók aránya 3,1-ről 1,8 százalékra mérséklődött.

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Az INSCOP Research igazgatója, Remus Ștefureac szerint június és szeptember között alig változott a lakosság gazdasági közérzete.

„A gazdasági bizonytalanság megszokottá válásának szakaszába lépünk.