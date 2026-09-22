Az ürüléke buktatta le a református kollégium udvarára betévedt medvét

Fotó: Dávid Endre/Facebook
Kisebb termetű medve kószált hétfőre virradóra a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium udvarán. A városvezetés a térfigyelő kamerák felvételei alapján igyekszik meghatározni, hogy honnan érkezhetett a vadállat.
2026. szeptember 22., 17:252026. szeptember 22., 17:25
2026. szeptember 22., 17:252026. szeptember 22., 17:25
Úgy sejtik, hogy a Rózsa utca irányából a Varga patak medrében haladva érkezhetett a városközpontba a medve, amelyet
– tudtuk meg Dávid Endre alpolgármestertől, aki hozzátette: feltételezésüket a városban lévő további kamerák felvételeinek ellenőrzésével próbálják igazolni.
Medvét vettek fel a térfigyelő kamerák vasárnap éjszaka egy Székelyudvarhely központjában lévő iskola udvarán – a videófelvételt kedden délután tette közzé Dávid Endre alpolgármester.
Az esetről nem történt ugyan hivatalos bejelentés, de
Ekkor derült fény a nagyvad ottjártára.
Az alpolgármester felháborodását fejezte ki amiatt, hogy országos szinten nincs megfelelően kezelve a medveprobléma, szerinte mielőbb megoldásra lenne szükség. Addig is arra kér mindenkit, hogy jelezzék, ha nagyvadakat látnak a város területén, hiszen csak így tudnak a lehető leggyorsabban beavatkozni.
Dávid Endre megjegyezte, hogy az Ugron Gábor utcában is láttak egy veszélyesnek tűnő medvét az elmúlt napokban. Sajnos azonban erről sem érkezett hivatalos bejelentés.
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Medvét vettek fel a térfigyelő kamerák vasárnap éjszaka egy Székelyudvarhely központjában lévő iskola udvarán – a videófelvételt kedden délután tette közzé Dávid Endre alpolgármester.
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