Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta az ügyészség

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI
Három országgyűlési képviselő – Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs (Fidesz) és Seszták Miklós (KDNP) – mentelmi jogának felfüggesztésére tett indítványt a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbbügyész-helyettes – közölte kedden a Legfőbb Ügyészség.
Az ugyeszseg.hu-n olvasható közlemények szerint Magyar Péter országgyűlési képviselő (Tisza Párt), miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztésére a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) előtt – az európai parlamenti képviselői jogviszony megszűnése miatt – újraindított, lopással kapcsolatos nyomozás miatt tett indítványt a Lajtár István az Országgyűlés elnökénél.
A Legfőbb Ügyészség 2024 szeptemberi közlése szerint – melyet az MTI idéz –
Az ügyészség szerint a politikus magatartása a lopás bűncselekménye törvényi tényállásának megvalósítására alkalmas.
Magyar Péter a cselekmény elkövetésekor az Európai Parlament (EP) képviselője volt, ezért a korábbi legfőbb ügyész, Polt Péter az Európai Parlament elnökénél indítványozta mentelmi jogának felfüggesztését, de azt az EP elutasította. A KNYF ezért az eljárást megszüntette. Miután a politikus EP-képviselői mandátuma és az ezen alapuló mentelmi joga idén május 8-án megszűnt, a KNYF elrendelte a büntetőeljárás folytatását.
A büntetőeljárás országgyűlési képviselővel szembeni lefolytatására – így a tényállás részleteinek további tisztázására – a mentelmi jog Országgyűlés általi felfüggesztését követően nyílhat lehetőség – indokolták az indítványt a közleményben.
Hankó Balázs (Fidesz) mentelmi jogának felfüggesztését hűtlen kezelés bűncselekménye miatt folyamatban lévő nyomozás, míg Seszták Miklós (KDNP) mentelmi jogának felfüggesztését hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozás eredményeként indítványozta a legfőbbügyész-helyettes. A három képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére a jogszabály alapján az Országgyűlés jogosult – közölte a Legfőbb Ügyészség.
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