Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta az ügyészség

Három országgyűlési képviselő – Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs (Fidesz) és Seszták Miklós (KDNP) – mentelmi jogának felfüggesztésére tett indítványt a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbbügyész-helyettes – közölte kedden a Legfőbb Ügyészség.

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Az ugyeszseg.hu-n olvasható közlemények szerint Magyar Péter országgyűlési képviselő (Tisza Párt), miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztésére a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) előtt – az európai parlamenti képviselői jogviszony megszűnése miatt – újraindított, lopással kapcsolatos nyomozás miatt tett indítványt a Lajtár István az Országgyűlés elnökénél.

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A Legfőbb Ügyészség 2024 szeptemberi közlése szerint – melyet az MTI idéz –