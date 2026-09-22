Az RMDSZ frakcióinak is bemutatja kormányprogramját Siegfried Mureșan

Fotó: Grigore Popescu/Agerpres
Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök bejelentette, hogy kedden a Nemzeti Liberális Párt (PNL) mellett a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ parlamenti frakcióival is egyeztet, és ismerteti velük kormányprogramjának legfontosabb célkitűzéseit.
Mureșan 16 órától a PNL, 17 órától az USR, 18 órától pedig az RMDSZ képviselőivel és szenátoraival tárgyal.
– írta Facebook-bejegyzésében, melyet az Agerpres idéz.
A tárgyalásokon a kormányprogram főbb elemei mellett áttekintik a bizalmi szavazáshoz vezető parlamenti eljárás menetrendjét is, beleértve a kormányprogram és a kormánynévsor benyújtását, valamint a miniszterjelöltek szakbizottsági meghallgatását.
Mureșan hétfőn közölte, hogy a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójával is egyeztet, ezt követően pedig – mint fogalmazott – „eljön az igazság pillanata a PSD számára”. Hozzátette, hogy a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) székházába és parlamenti frakciójához nem megy el.
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