Az RMDSZ frakcióinak is bemutatja kormányprogramját Siegfried Mureșan

Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök bejelentette, hogy kedden a Nemzeti Liberális Párt (PNL) mellett a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ parlamenti frakcióival is egyeztet, és ismerteti velük kormányprogramjának legfontosabb célkitűzéseit.

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Mureșan 16 órától a PNL, 17 órától az USR, 18 órától pedig az RMDSZ képviselőivel és szenátoraival tárgyal.

Mától ismertetem a kormányprogramot a román parlamentben. Azokkal a frakciókkal kezdem, amelyek kezdettől támogatták miniszterelnök-jelöltségemet”

– írta Facebook-bejegyzésében, melyet az Agerpres idéz.

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A tárgyalásokon a kormányprogram főbb elemei mellett áttekintik a bizalmi szavazáshoz vezető parlamenti eljárás menetrendjét is, beleértve a kormányprogram és a kormánynévsor benyújtását, valamint a miniszterjelöltek szakbizottsági meghallgatását.

Mureșan hétfőn közölte, hogy a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójával is egyeztet, ezt követően pedig – mint fogalmazott – „eljön az igazság pillanata a PSD számára”. Hozzátette, hogy a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) székházába és parlamenti frakciójához nem megy el.