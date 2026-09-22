Veszélyessé vált a Békény-híd járdája, még a felújítás előtt ideiglenesen biztonságossá kell tenni

Készülnek a gyergyószentmiklósi Gábor Áron utcai Békény-híd felújítására, addig azonban sürgős beavatkozásra van szükség. A járda egy része megroggyant, a korlát pedig eltört és kidőlt. A balesetveszélyes szakaszon jönnek most javítások.

Gergely Imre 2026. szeptember 22., 15:152026. szeptember 22., 15:15

Több olvasónk is jelezte, hogy balesetveszélyessé vált a Gábor Áron utcában, a Pro Art Galéria melletti Békény-híd. A közúti átkelő mellett fából épített, gyalogosokat szolgáló rész korlátjának egy része kimozdult a helyéből, eltört és láthatóan fennáll a veszélye annak, hogy valaki beleeshet a Békénybe. Hirdetés Len Emil Balázs alpolgármester a múlt héten első óvintézkedésként a különféle munkálatoknál használatos piros védőkorlátokat helyeztetett el a veszélyes szakasz mellett. Érdeklődésünkre válaszolva az alpolgármester elmondta, a városházának nincs kapacitása az ilyen jellegű munkálatok elvégzésére, ezért egy külsős céggel vették fel a kapcsolatot.

Fotó: Gergely Imre

A vállalkozásnak már van tapasztalata hasonló beavatkozásokban: néhány évvel ezelőtt a híd másik oldalán is ők végezték el a szükséges biztonsági munkálatokat. A szakemberek már felmérték a szükséges anyagokat, illetve a javítás módját, és

azt ígérték, néhány napon belül elkezdik a munkát.

Ez azonban csak átmeneti megoldás, hiszen a híd teljes körű felújítására is szükség van.

Fotó: Gergely Imre

A Békény-híd műszaki állapotának korábbi vizsgálata során statikai problémákra derült fény, teljes felújításra van szükség.

Fotó: Gergely Imre