Veszélyessé vált a Békény-híd járdája, még a felújítás előtt ideiglenesen biztonságossá kell tenni

Fotó: Gergely Imre
Készülnek a gyergyószentmiklósi Gábor Áron utcai Békény-híd felújítására, addig azonban sürgős beavatkozásra van szükség. A járda egy része megroggyant, a korlát pedig eltört és kidőlt. A balesetveszélyes szakaszon jönnek most javítások.
Több olvasónk is jelezte, hogy balesetveszélyessé vált a Gábor Áron utcában, a Pro Art Galéria melletti Békény-híd. A közúti átkelő mellett fából épített, gyalogosokat szolgáló rész korlátjának egy része kimozdult a helyéből, eltört és láthatóan fennáll a veszélye annak, hogy valaki beleeshet a Békénybe.
Len Emil Balázs alpolgármester a múlt héten első óvintézkedésként a különféle munkálatoknál használatos piros védőkorlátokat helyeztetett el a veszélyes szakasz mellett. Érdeklődésünkre válaszolva az alpolgármester elmondta, a városházának nincs kapacitása az ilyen jellegű munkálatok elvégzésére, ezért egy külsős céggel vették fel a kapcsolatot.
Fotó: Gergely Imre
A vállalkozásnak már van tapasztalata hasonló beavatkozásokban: néhány évvel ezelőtt a híd másik oldalán is ők végezték el a szükséges biztonsági munkálatokat.
A szakemberek már felmérték a szükséges anyagokat, illetve a javítás módját, és
Ez azonban csak átmeneti megoldás, hiszen a híd teljes körű felújítására is szükség van.
Fotó: Gergely Imre
A Békény-híd műszaki állapotának korábbi vizsgálata során statikai problémákra derült fény, teljes felújításra van szükség.
Fotó: Gergely Imre
A beruházás előkészítésének részeként júliusban a helyi képviselő-testület elfogadta az építmény kataszteri dokumentációját, hogy a telekkönyvezés megtörténhessen. A híd ugyanis korábban hivatalosan nem szerepelt az önkormányzat tulajdonában, így mielőtt a munkálatok előkészítése megtörténhetne, ezt a kérdést is tisztázni kellett.
A dualizmus korának gyergyói országgyűlési képviselőit mutatja be Garda Dezső történész új kötete, amelynek bemutatóját szeptember 23-án, szerdán 18 órától tartják a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár emeleti termében.
Zajlik az esővíz-elvezető rendszer kiépítése a Gyilkostó úton, ezzel elkezdődött a Mobilitás 2 városfejlesztési projekt megvalósítása Gyergyószentmiklóson. A nagyobb útfelbontással járó munkálatoknak csak tavasszal kezdenek neki.
Műemlékké nyilvánítaná és eredeti jellegében őrizné meg a Gyergyószárhegy határában lévő, legalább százéves fedeles Maros-hidat a község önkormányzata. A híd mostani állapota miatt azonban már omlásveszélyre figyelmeztető táblát is kihelyeztek.
Több mint ötszáz önkéntes ragadott kesztyűt és szemeteszsákot, hogy megtisztítsa Gyergyószentmiklós közterületeit és környékét. Ez rekord, soha ilyen sokan nem mozdultak meg itt ilyen ügyért. Huszonöt köbméter szeméttől szabadították meg a várost.
Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy 61 éves férfi egy lakástűzben a Gyergyóvárhegy községhez tartozó Kalnács településen, csütörtök este. A férfit kórházba szállították.
Havi 170 lejes bérpótlékra jogosult októbertől a gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatal valamennyi alkalmazottja a számítógépek által kibocsátott sugárzás miatt – derült ki a képviselő-testület csütörtöki ülésén, melyen több más kérdésről is szavaztak.
Elindult a Gondosóra program Gyergyószentmiklóson, így az idősek, a krónikus betegek és a fogyatékossággal élők ezentúl egyetlen gombnyomással segítséget kérhetnek. A kisjövedelmű igénylőktől az önkormányzat átvállalja a szolgáltatás havi költségét.
Ismét szemétgyűjtési akciót szerveznek Gyergyószentmiklóson. A Let’s Do It, Romania! országos hulladékgyűjtési mozgalom keretében zajló pénteki akcióra mindazokat várják, akik szeretnének hozzájárulni a város és környéke rendezettebbé tételéhez.
Folytatódik a gyergyószentmiklósi Nyári Ifjúsági Színpad programsorozata: két egymást követő estén, szeptember 19-én és 20-án, a város két temploma válik különleges előadások helyszínévé.
Immár 28. alkalommal szervezik meg Gyergyóalfaluban a Gazdanapot, amely az évek során a község egyik legfontosabb és legkedveltebb közösségi rendezvényévé nőtte ki magát. A szervezők ezer látogatót várnak szombaton a Réteskertben.
szóljon hozzá!