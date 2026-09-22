Az elmúlt huszonöt év egyik legjobb méztermése az idei

Az elmúlt években főként a szeszélyes, kedvezőtlen időjárás okozott terméskiesést a méhészek számára, idén viszont sokkal jobb méztermésnek örülhetnek
Fotó: Orbán Orsolya
Kárpótolta a természet idén a méhészeket az elmúlt évek gyenge mézterméséért, ám ennek következtében lecsökkent a méz nagybani felvásárlási ára. De milyen hatással lesz ez a boltok polcain kínált mézek árára?
2026. szeptember 22., 12:122026. szeptember 22., 12:12
2026. szeptember 22., 12:152026. szeptember 22., 12:15
Noha a méz felvásárlási árának alakulása miatt egy kissé keserédes a méhészek számára a szezonzárás, a terméshozam miatt egyáltalán nincs okuk a panaszra, különösen az elmúlt évek mézterméséhez viszonyítva.
Az elmúlt 25 esztendő egyik legjobb szezonjaként értékeli az ideit Ádám József, az Udvarhelyszéki Mézlovagrend és Örösi Méhészek Egyesületének elnöke.
– fogalmazott a vándorméhész, de rögtön hozzáfűzte azt is, hogy
Ez összefüggésben áll a terméshozammal, a kereskedők, tudomást szerezve arról, hogy jó volt az idei szezon, csökkentették az árakat – vélekedett a vándorméhész. Dacára annak, hogy tavaly még literenként alig több, mint 7 lejért vásárolták az üzemanyagot, idén viszont már 9–10 lejbe kerül, a mézet mégis alacsonyabb áron szeretnék felvásárolni a kereskedők:
a bio vegyesméz nagybani felvásárlási ára a múlt évihez képest 1 lejjel csökkent, 16-ról 15 lejes kilónkénti árra,
a bio akácmézé 28-ról 26-ra,
a nem bio akácmézért és vegyesmézért pedig 22 lejt, illetve 13 lejt kínálnak a kereskedők.
Fotó: Orbán Orsolya
„Tíz évvel ezelőtt valahol 9 lej és 10 lej között volt a nem bio vegyesméz ára, és tíz év alatt ez 2–3 lejt emelkedett”, vagyis látható, hogy alig nőtt. Ennek az Európai Unió határain kívülről érkező hamis méz is az oka, aminek az aránya egyes becslések szerint már meghaladja a 40 százalékot az EU-s piacokon – nehezményezte a vándorméhész.
Noha a nagybani felvásárlók a tavalyinál alacsonyabb árakat kínálnak a termelőknek, Ádám József kérdésünkre elmondta, ez a bolti mézárakra nem lesz hatással, azaz
A termelők az idei szezonnal azonban még ilyen körülmények között is jóval elégedettebbek, mint a tavalyival, mert jóval nagyobb mézmennyiségeket tudnak értékesíteni. Azok a méhészek pedig, akik nem kell azonnal, nyomott áron eladják az idei mézet, és el is tudják azt tárolni, kivárnak, ugyanis
– ő maga is így tesz, mondta Ádám József.
Fotó: Orbán Orsolya
Ami pedig a piacokon, vásárokban kínált mézek árát illeti, a méhész elmondta, hogy a termelők azokat megtartják a korábbi szinten, az akácméz esetében például a 45–50 lejes szinten, „vagy van olyan helység, ahol 60 lejért is adják az akácmézet”. Szemben a nagybani felvásárlóknak eladott mézzel, amit hordókban visznek el a méhészektől,
és el kell tölteni a napot a vásárban, ahol sokkal kisebb mennyiség is fogy el, mint a nagybani értékesítés során – magyarázta az árképzés különbségeinek okát a méhészegyesület vezetője.
Az elmúlt években főként a szeszélyes, kedvezőtlen időjárás okozott terméskiesést a méhészek számára, tavaly a kései fagyok, tavalyelőtt pedig a kánikula tette hasztalanná a méhlegeltetést, de a szárazság és a mezőgazdasági vegyszerhasználat károkat is okozott a méhállományban.
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