„Megfőttek” a virágok a fákon, azért átlag alatti az idei hársméztermés

Legfeljebb átlagosnak mondható szezont zárnak idén a vándorméhészek, ráadásul a szokásosnál jóval korábban. Kedvezőtlen időjárási feltételek, a mezőgazdasági vegyszerhasználat miatt bekövetkezett állományveszteségek és a szárazság okozta méhtáplálékhiány is nehezíti a méhészek munkáját idén. „Teljesen más volt az idei év, mint más esztendők, mert olyan jelenségekkel találkoztunk, ami szokatlan” – jellemezte az idei szezon az általunk megkérdezett szakember.

Más években július 5. körül kezdenek el nyílni a napraforgók a déli országrészekben, idén viszont a vándorméhészek jó része már hazatért a napraforgóföldekről, ugyanis már befejeződött a nem túl sikeres méhlegeltetés, mézhordás. A szokásosnál jó két héttel korábban kezdődött el idén a méhészeti idény, és ez végigkísérte a teljes szezont, de nem tett jót a méztermésnek. Ádám József méhész, az Udvarhelyszéki Mézlovagrend és Örösi Méhészek Egyesületének elnöke szerda hajnalban tért haza a napraforgóföldekről, miközben más években még július második felében is ott legelteti a méheit. A napraforgó ugyan jól bírja a meleget, de idén még az is megszenvedte a forróságot, számolt be tapasztalatairól a szakember.

Június 20. után kezdett nyílni a napraforgó, de ott is jött ez a meleghullám, és a napraforgó bírja a forróságot, de végén, ami volt, azt már a napraforgó sem bírta.

Ami érdekes, hogy az ország nyugati felében viszont arra panaszkodtak a méhészek, hogy nem melegedett fel az idő annyira, hogy jól mézeljen a napraforgó. Ezért átlag alatti lesz a méztermés.” A napraforgóról ő kaptáranként nagyjából 15 kilogramm mézet tud kipergetni idén, és hasonló mennyiségű a hársméze is, ami szintén átlag alatti. A hárson a napraforgó előtt zajlott a nektárgyűjtés, de már akkor gondot okozott a kánikula.

Szépen indult a hordás, majd jött ez a forróság, ami tönkretett mindent, tehát nagyjából a negyedik, ötödik nappal a virágzás kezdete után tönkrement a hársvirág. Magyarán megfőtt. A 35-36 fokos forró szárazságot már nem bírta ki, mivel a hárs nyitott virág, tehát nem tudja a nektárt bezárni, így az elégett”

– mondta a méhész. A havasi méz az egyetlen, ami nem kevés idén – ez volt a hőhullám egyetlen, vitathatatlanul kedvező hatása a méztermésre. A havasi rétek nagyon jól mézeltek, rengeteg volt a harmatméz, ami a méhész szerint a meleg időjárásnak köszönhető. „Teljesen más volt az idei év” Nem csak a hőhullám rontotta idén a vándorméhészek esélyeit a jó méztermésre. Amint arról már írtunk, a korai kitavaszodás és az, hogy a szeszélyes időjárás miatt az ország három akácos régiója közül kettőben majdnem egyidőben virágoztak az akácfák, már a szezon elején gondokat okozott. Hirdetés A kánikula elején viszont – számukra érthetetlenül – az éjszakai hőmérséklet túl alacsony volt a napraforgó jó mézeléséhez.

Teljesen más volt az idei év, mint más esztendők, mert olyan jelenségekkel találkoztunk, ami szokatlan.

Ugye a napraforgónak az a jó, amikor az éjszakai hőmérséklet 20-25 fok között van és a nappali 30-35 fok között. De idén eleinte úgy volt, hogy éjszaka szinte hidegek voltak, 18 fok körül volt a hőmérséklet, a hárson olyan is volt, hogy 15 fokra lehűlt. És ez határozza meg mindkét virágnak a mézelését. Nem értettük, hogyha nappal felmelegszik 30-35 fokra, mégis mitől lehet, hogy éjjel annyira lehűl. Később aztán éjszaka is nagy meleg lett. (…) Voltak még évek – ugye a tavaly is – amikor volt egy ilyen fellángolás, de nem tartott olyan hosszú ideig a hőhullám, mint idén” – fogalmazott a kitartó forrósággal kapcsolatban. Neonikotinoidok és méhpusztulás Az átlag alatti méztermés által jelentett problémát csak súlyosbítja, hogy a napraforgóföldeken nagy állományveszteséget tapasztaltak a méhészek. Az ő méhállományának mintegy a fele veszett oda, és ez más méhészeknél is hasonlóan alakult.

A pusztulást a mezőgazdaságban, a napraforgó-termesztés során használt neonikotinoidok – ez egy terméscsökkenés megelőzésére használt szer a mezőgazdaságban – okozzák, aminek a használata újra megengedett Romániában

– magyarázta a szakember.

A hatóanyag használatát egyébként 2018-ban betiltották az EU-ban, de Románia, és számos más tagország is átmeneti mentesség kicsikarásával szerzett feloldást a tiltás alól, noha a szer súlyos veszélyt jelent a méhekre és más beporzó rovarokra. Ugyanakkor, amint arról Ádám József beszámolt,

a hatóanyag annyira erős, hogy még a mézben is kimutatható a jelenléte.

A méhállomány-csökkenés egyébként természetes módon is megtörténik, ám az augusztusban szokott bekövetkezni, nem júniusban – hangsúlyozta a vándorméhész. Most stimulálniuk kell a méhcsaládokat, hogy serkentsék a szaporítást a beteleltetés előtt. Ezt viszont már csak cukros vízzel tudják elérni, ugyanis a méhek nem találnak táplálékot a természetben. „A sarjú elszáradt. Csodálkoztam is, amikor hazajöttem, hogy máskor milyen szép zöld és virágos szokott lenni a sarjú ilyenkor, most meg teljesen el van száradva minden. Tavaly például egész júliusban és augusztusban – ha pluszban nem is –, de amennyit fogyasztottak, azt be tudták gyűjteni. Úgyhogy nem tudom, idén mi lesz. De a méheket valahogy életben kell tartani, ők fel kell készüljenek a télre.” Eltűnnek a méhészek, parlagon maradnak a napraforgótáblák A kedvezőtlen körülmények – a váratlan időjárási jelenségek, a mezőgazdasági vegyszerhasználat, a méz alacsony felvásárlási ára stb. – miatt csökken a vándorméhészek száma. Sok olyan napraforgótáblát látott, ahol idén már nem volt egy méhész sem, és a hárson is ezt tapasztalata Ádám József. A méz árát illetően elmondta,

az akácméz nagybani felvásárlási ára a kompenzáció értékével együtt is csak 16 lej kilogrammonként, a vegyes biomézé legfeljebb 12 lej, a hagyományosé, vagyis a nem bio minősítésű vegyesmézé pedig 8-9 lej.

Utóbbi alig kerül többe egy liter gázolajnál, és a méhész szerint ilyen áron lassan már nem is éri meg eladni. Különösen ilyen években, amikor kevés méz lesz, ugyanis ilyenkor a költségek szétterülése is rossz, tehát több költség jut egy kilogramm mézre, mint olyan években, amikor jó a termés. Átmeneti megoldást legfeljebb az jelenthetne, hogy a méhész, ha megengedhetné magának, raktáron tartaná a mézet addig, amíg kedvezőbb lesz az ára. Valójában azonban ez sem járható út, ugyanis

a tárolás során, 3-4 év alatt megnő a méz HMF-tartalma és a méhész már nem tudja értékesíteni.