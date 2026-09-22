Kész tárgyalni a kormányalakításról az AUR a PSD-vel, ha Sorin Grindeanu pártelnök meghívja őket

Az AUR képviselői egy korábbi egyeztetésen az elnökkel
Fotó: Presidency.ro
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselői készek tárgyalni Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnökkel, amennyiben meghívást kapnak tőle – jelentette ki kedden az alakulat szenátusi frakcióvezetője, Petrișor Peiu.
2026. szeptember 22., 18:592026. szeptember 22., 18:59
2026. szeptember 22., 19:172026. szeptember 22., 19:17
Peiut a parlamentben arról kérdezték, hogyan értékeli, hogy Grindeanu nem zárta ki egy, az AUR részvételével létrejövő parlamenti többség lehetőségét.
„Grindeanu úrnak meg kell értenie egy fontos dolgot:
– mondta az AUR politikusa. Hozzátette: ha a PSD elnöke meghívja őket, tárgyalóasztalhoz ülnek vele vagy a szociáldemokraták más képviselőivel.
Mint hangsúlyozta, intézményes pártközi tárgyalásokra gondol, és cáfolta, hogy egyes képviselőkkel és szenátorokkal külön-külön folynának egyeztetések.
„Ilyesmiről szó sincs. Ezek csak történetek, amelyekkel egyesek dicsekszenek” – fogalmazott az Agerpres beszámolója szerint.
Arra a kérdésre, hogy miként szavazna az AUR egy Siegfried Mureșan vezette kormányról, miközben a kijelölt miniszterelnök kizárta az egyeztetést a párttal, Peiu azt válaszolta, hogy ennek a kabinetnek „semmi esélye”.
– mondta az AUR szenátora.
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