Tíz embert is letartóztathatnak a múlt heti gazdatüntetés erőszakos megnyilvánulásai miatt

Fotó: Grigore Popescu/Agerpres
A bukaresti ügyészség kedden tíz személy 30 napos előzetes letartóztatását indítványozta a múlt heti bukaresti gazdatüntetésen történt erőszakos cselekmények miatt.
2026. szeptember 22., 20:402026. szeptember 22., 20:40
2026. szeptember 22., 21:202026. szeptember 22., 21:20
Az ügyészség Agerpres által szemlézett közleménye szerint a szeptember 15-i zavargások ügyében kedd reggel
A nyomozás eddigi adatai szerint a tüntetők egy része
Mások ököllel, lábbal és botokkal ütötték őket, illetve megrongálták a csendőrség egyik járművét.
Az incidensekben több csendőr megsérült, illetve egyik médiaintézmény két alkalmazottját is bántalmazták a tüntetők – közölte az ügyészség.
Az érintettekkel szemben hivatalos személy elleni erőszak, testi sértés vagy más erőszakos cselekmény, garázdaság, illetve rongálás miatt vizsgálódnak.
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