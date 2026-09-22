Tíz embert is letartóztathatnak a múlt heti gazdatüntetés erőszakos megnyilvánulásai miatt

A bukaresti ügyészség kedden tíz személy 30 napos előzetes letartóztatását indítványozta a múlt heti bukaresti gazdatüntetésen történt erőszakos cselekmények miatt.

Székelyhon 2026. szeptember 22., 20:402026. szeptember 22., 20:40 2026. szeptember 22., 21:202026. szeptember 22., 21:20

Az ügyészség Agerpres által szemlézett közleménye szerint a szeptember 15-i zavargások ügyében kedd reggel

16 megyében összesen 29 házkutatást tartottak, és 30 személyt állítottak elő.

A nyomozás eddigi adatai szerint a tüntetők egy része

szegélykődarabokkal, üvegekkel, fémkordonokkal és pirotechnikai eszközökkel dobálta a szolgálatot teljesítő csendőröket.

Mások ököllel, lábbal és botokkal ütötték őket, illetve megrongálták a csendőrség egyik járművét. Hirdetés Az incidensekben több csendőr megsérült, illetve egyik médiaintézmény két alkalmazottját is bántalmazták a tüntetők – közölte az ügyészség.

Az ügyészek húsz ember ellen indítottak büntetőeljárást, és 24 órára őrizetbe vették őket. Tíz gyanúsítottnak indítványozták az előzetes letartóztatását.