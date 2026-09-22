Elektronikus személyi: alaptalan félelmek, valós bonyodalmak

Az elektronikus személyi már nem tartalmazza a nyomtatott lakcímadatokat, a valódi bonyodalmakat pedig ez okozza a gyakorlatban
Fotó: Olti Angyalka
Folyamatos nyomkövetés, újlenyomat-adatbázis, adatlopás – számos félelem él a lakosság egy részében az új típusú személyivel kapcsolatban. De mit kell tudni az elektronikus személyiről, melyek az alaptalan aggályok és a valós nehézségek vele?
Számos tévhit szárnyra kapott az országban az elektronikus személyi igazolvány (CEI) bevezetése óta, a lakosság egy része bizalmatlan az új típusú személyivel kapcsolatban, noha a belügyminisztérium már korábban is kiadott cáfolatokat a tévhitekkel kapcsolatban. Közölték például, hogy
az elektronikus személyi igazolvány nem alkalmas GPS-helymeghatározásra, mint például a mobiltelefonok és táblagépek, amelyek rendelkeznek ilyen funkcióval,
az igazolványon található chip nem tartalmazza tulajdonosa bankkártya-adatait és nincs csatlakoztatva semmilyen elektronikus fizetési rendszerhez,
továbbá, hogy az elektronikus személyivel nem korlátozható a készpénzes fizetés – ezt a jogot amúgy is védik az európai uniós jogszabályok.
A belügyminisztérium honlapján részletes tájékoztató olvasható arról is, hogy milyen adatokat és milyen formában tartalmaz az elektronikus személyi.
Megtalálható az elülső oldalán az Európai Unió és Románia zászlaja, valamint Románia címere is, a jogosult személyes adatai – neve, neme, állampolgársága, születési dátuma –, a tulajdonos fényképe, a személyi igazolvány száma, az okmány lejárati dátuma, CAN-szám – egy biztonsági számsor, amire a kártyaadatok beolvasásnál van szükség –, a tulajdonos kézzel írott aláírásának képe, valamint az „elektronikus dokumentum” szimbólum.
A hátoldalán kapott helyet a chip, az igazolvány kiállításának dátuma és a kiállító hatóság, az igazolvány tulajdonosának kis méretű fényképe, valamint az MRZ-zóna, ami erre alkalmas eszközzel olvasható.
vagyis a tulajdonosa nevét, nemét, állampolgárságát stb., emellett szülei keresztnevét, a születési helyet, valamint az igazolvány tulajdonosának lakcímét vagy bejelentett tartózkodási helyét (ideiglenes lakcímét).
A lakcím nyomtatott formában már nem szerepel az új személyin, csak elektronikusan kérdezhető le – ennek jelentőségére a cikkben még visszatérünk. A lakcímre vonatkozó információkat a személynyilvántartó az igazolvány tulajdonosának kérésére frissíti, az igazolvány cseréje nélkül.
Az igazolvány chipje tartalmazza a belügyminisztérium által ingyenesen kibocsátott digitális tanúsítványokat is, amelyek azonosításra és az elektronikus aláírás használatára szolgálnak. Az elektronikus aláíráshoz szükséges tanúsítvány felvezetését az igazolvány elkészítését követően kérheti a kártyatulajdonos. Emellett
A vonatkozó rendelet értelmében ezeket kizárólag az okmány hitelességének és a birtokos személyazonosságának ellenőrzése céljából gyűjtik be, de a belügyminisztérium által közzétett információk szerint a rögzített ujjlenyomat-képeket azonnal automatikusan törlik, miután a tulajdonos átveszi az igazolványt, vagy ha nem veszi át, akkor három hónap elteltével.
Fotó: Olti Angyalka
Az újlenyomat-képeket tehát nem őrzik meg, és egy esetleges ellenőrzés során az igazolványt felmutató személytől közvetlenül vett újlenyomatot hasonlítják össze a chipben tároltakkal.
de 12 éves korig a gyermekektől nem vesznek ujjlenyomatot, így számukra ujjlenyomat nélkül állítják ki azt ki.
Az elektronikusan rögzített személyes adatokat fejlett kriptográfiai mechanizmusok védik, és nem módosíthatók. Az egyetlen kivétel ez alól a lakcím vagy az ideiglenes tartózkodási cím.
Az elektronikus személyin található adatokra egy Basic Access Control (BAC) nevű biztonsági protokoll vigyáz, ez megvédi a chipet a közvetlen hozzáférés nélküli leolvasástól, és biztosítja, hogy a kártyaolvasóval beolvasott adatok titkosított formában kerüljenek továbbításra.
– hangsúlyozza a belügyminisztérium. Az adatokhoz optikai úton, az MRZ-ben található adatok leolvasásával vagy egy kód manuális megadásával lehet hozzáférni.
Az ujjlenyomatokat és az arcképmást egy kiterjesztett hozzáférés-vezérlés (EAC) nevű biztonsági protokoll védi, és csak a kijelölt kormányzati hatóságok – rendőrség, nemzetbiztonsági hatóságok, bevándorlási hatóságok – kapnak EAC hozzáférést – írja a szaktárca.
Noha az új típusú kártyával kapcsolatos aggályok és alaptalan félelmek a nyomkövetésről és adatszivárgásról vagy az adatokkal való visszaélésről szólnak, a valóságban a kártyahasználattal kapcsolatos bonyodalmak oka éppen az, hogy
A központi sajtó híradásai szerint több olyan intézményben is előfordultak nehézségek az elektronikus személyi használatakor, ahol a kártya tulajdonosának igazolni kell lakcímét.
Az új kártyán ugyanis ez már nem szerepel nyomtatott formában, egyes intézményeknek pedig még nincs kártyaolvasója vagy ilyen alkalmazása, esetleg nem tudják még azt megfelelően használni. Így lakcímigazolást kérnek az elektronikus személyi tulajdonosától. Jó tudni, hogy ezt
Ehhez azonban le kell töltse a Ro CEI Reader nevű kormányzati alkalmazást, és NFC-olvasóval rendelkező okostelefonra van szüksége.
Hasznos tudni ugyanakkor azt is, hogy az elektronikus személyi igazolvány tulajdonosai két biztonsági kódot kell megjegyezzenek:
egy 4 jegyű számsort, amire az általános ügyintézéseknél lesz szükségük,
valamint egy 6 jegyűt, ha elektronikus aláírásra is szeretnék használni az új igazolványt.
Az elektronikus személyazonossági igazolvány használatával kapcsolatos, nyilvánosan megjelent bonyodalmakra reagált nemrég az Országos Személynyilvántartó Főigazgatóság is. Közleményükben hangsúlyozzák: azok a helyzetek, amikor egyes intézményeknél, szolgáltatóknál továbbra is papíralapú dokumentumokat vagy olyan információkat kérnek be, amelyek elektronikus úton is elérhetők lennének,
Ahhoz, hogy az új személyi nyújtotta előnyöket teljes mértékben ki lehessen használni, az állami intézményeknek és a szolgáltatóknak is el kell végezniük az informatikai alkalmazásaik és a munkameneteik szükség szerinti kiigazítását, valamint biztosítaniuk kell az együttműködést az új digitális azonosító eszközökkel – írja a főigazgatóság.
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