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Magyar Péter kéri, hogy az Országgyűlés haladéktalanul függessze fel a mentelmi jogát

• Fotó: Purger Tamás/MTI

Fotó: Purger Tamás/MTI

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Magyar Péter arra kéri az Országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel a mentelmi jogát.

Székelyhon

2026. szeptember 22., 21:372026. szeptember 22., 21:37

A miniszterelnök erről a Facebook-oldalán kedd este beszélt, arra reagálva, hogy Lajtár István legfőbbügyész-helyettes az Országgyűlés elnökénél az ő, illetve Hankó Balázs (Fidesz) és Seszták Miklós (KDNP) mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta.

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Három országgyűlési képviselő – Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs (Fidesz) és Seszták Miklós (KDNP) – mentelmi jogának felfüggesztésére tett indítványt a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbbügyész-helyettes – közölte a Legfőbb Ügyészség.

Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy „ma mindannyian tanúi lehettünk a Polt-féle ügyészség azon utolsó szánalmas kísérletének, hogy elbagatellizálja a rendszerváltást, és megpróbálja összemosni az orbáni maffia által végrehajtott 10 és 100 milliárdos közpénzlenyúlásokat”, és az ellene 2024-ben indított, és már „többször befuccsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet”.

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Hangsúlyozta, ezért kérni fogja, hogy a mentelmi jog felfüggesztése iránti kérelmek megérkezése után haladéktalanul hívják össze az Országgyűlés rendkívüli ülését annak érdekében, hogy „egy perccel se kelljen tovább várnunk arra, hogy Hankó Balázzsal és Seszták Miklóssal valóban magasabb fokozatba kapcsolhasson az Út a börtönbe program”.

Magyarország
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