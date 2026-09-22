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A Budapest-Brassó között járó vonat gázolt halálra egy férfit

Képünk illusztráció • Fotó: 123RF

Képünk illusztráció

Fotó: 123RF

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Halálra gázolt egy férfit kedd este Nagyszebenben a Budapest és Brassó között közlekedő vonat – közölte a Szeben megyei rendőrség.

Székelyhon

2026. szeptember 22., 21:032026. szeptember 22., 21:03

Az első vizsgálatok szerint a baleset a Máramaros utca közelében, a 200-as vasúti fővonal 6+400-as kilométerszelvényénél történt – ismerteti az Agerpres.

A 70 év körüli áldozat személyazonosságát egyelőre nem állapították meg.

A helyszínre riasztott rohammentő egység már csak a férfi halálát tudta megállapítani.

A rendőrség folytatja a vizsgálatot a baleset pontos körülményeinek tisztázására.

Belföld Tragédia
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