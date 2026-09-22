A Budapest-Brassó között járó vonat gázolt halálra egy férfit

Halálra gázolt egy férfit kedd este Nagyszebenben a Budapest és Brassó között közlekedő vonat – közölte a Szeben megyei rendőrség.

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Az első vizsgálatok szerint a baleset a Máramaros utca közelében, a 200-as vasúti fővonal 6+400-as kilométerszelvényénél történt – ismerteti az Agerpres.

A 70 év körüli áldozat személyazonosságát egyelőre nem állapították meg.