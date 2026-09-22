Donald Trump az ENSZ-közgyűlésén: vagy megállapodás születik Iránnal, vagy megsemmisítik

Fotó: The White House/Facebook
Vagy olyan megállapodás születik Iránnal, amely lehetővé teszi az ország újjáépítését, vagy „gyorsan megsemmisítem az Iráni Iszlám Köztársaságot” – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök.
2026. szeptember 22., 21:472026. szeptember 22., 21:47
2026. szeptember 22., 21:502026. szeptember 22., 21:50
Minderről kedden New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés csúcsszintű ülésszakán elmondott felszólalásában beszélt.
Az amerikai elnök azt mondta, „nagy döntést” kell meghoznia Irán ügyében:
vagy lehetőséget ad egy olyan megállapodásra, amelynek nyomán Irán „a Közel-Kelet vagy akár a világ egyik legnagyszerűbb országává” válhat,
vagy „a pokolba taszítja” az Iszlám Köztársaságot, esélyt sem hagyva a túlélésére.
Úgy vélte ugyanakkor, hogy a novemberi amerikai félidős választások után megállapodás születik, mert szerinte Teherán a választások eredményére vár, bár - mint hangsúlyozta – az eredmény az ő Iránnal kapcsolatos döntését nem befolyásolja.
– hangoztatta az MTI szemléje szerint.
Miközben az ENSZ-közgyűlésen más felszólalók a háborúk civil áldozataira és humanitárius következményeire hívták fel a figyelmet, Trump az Irán elleni katonai fellépés eredményeit méltatta, azt mondta, hogy az amerikai hadsereg
megsemmisítette az iráni nukleáris programot,
elsüllyesztette mind a 159 iráni hadihajót,
valamint megsemmisítette az ország légierejét és légvédelmét, rakéta- és dróngyártó kapacitásának pedig csaknem teljes egészét.
Az amerikai elnök Irán „teljes gazdasági elszigetelésére” szólította fel a világ országait mindaddig, amíg Teherán nem hagy fel a kereskedelmi hajók elleni támadásokkal, nukleáris törekvéseivel és a terrorizmus támogatásával.
Kiemelte, hogy az iráni infláció meghaladja a 300 százalékot, az amerikai haditengerészet pedig már
Trump beszéde elején hangoztatta, hogy „Amerika visszatért”, és az Egyesült Államok erősebb, mint valaha.
Több mint egymillió új magánszektorbeli munkahelyről, 21 ezer milliárd dollárnyi beruházási vállalásról, 80 tőzsdei rekordról és a gyilkossági ráta 125 éves mélypontjáról beszélt.
„Míg mások beszéltek, én cselekedtem. Míg mások a békéről beszéltek, én békét teremtettem. Míg mások figyelmen kívül hagyták a fenyegetéseket, én szembeszálltam velük. Míg mások bátorságról beszéltek, Amerika megmutatta a bátorságát. Míg mások erőt ígértek, én felhasználtam azt arra, hogy Amerikát a világ legerősebb országává tegyem” – fogalmazott Trump.
„Ideje véget vetni az öldöklésnek” – fogalmazott az elnök, aki elismerősen beszélt felesége, Melania Trump ukrán és orosz gyerekek hazajuttatásáért végzett munkájáról is.
Fotó: The White House/Facebook
Trump a januári caracasi amerikai katonai műveletet és Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogását annak bizonyítékaként említette, hogy az Egyesült Államok többé nem engedi meg az Amerikát fenyegető erők térnyerését a nyugati féltekén. Közölte, hogy Washington és Caracas azóta 65 milliárd hordó olajat érintő megállapodást kötött.
Kubát „teljesen bukott államnak” nevezte, és azt mondta, hogy az ottani rendszer „meg fog bukni”.
– fogalmazott, miközben a kubai küldöttség kivonult az ülésteremből.
Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok azonnal megkezdi katonai jelenlétének jelentős bővítését Grönlandon, ahol két nagy amerikai katonai támaszpontot építenek.
Közölte, hogy az Egyesült Államok kifejezett írásos jóváhagyása nélkül egyetlen amerikai ellenfél sem létesíthet katonai jelenlétet vagy hajthat végre érzékeny beruházást a szigeten.
Az amerikai elnök felszólította a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) valamennyi tagállamát, hogy „azonnal lépjen ki” az általa „ellenőrizhetetlenné vált” intézménynek nevezett szervezetből.
Trump a korábbi felszólalókkal ellentétben üdvözölte a mesterséges intelligencia terén elért fejlesztéseket, és kiemelte, hogy
„Aki vezető szerepet szerez a szuperintelligencia terén, az lesz a győztes” – fogalmazott.
Mint mondta, az Egyesült Államok a fejlesztések terén jelentős mértékben vezet Kínával szemben, ezért nem fogja hátráltatni egy olyan technológia fejlődését, amely szerinte az ipari forradalomnál, sőt akár az internetnél is nagyobb jelentőségű lehet.
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