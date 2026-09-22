Az eredeti ár többszörösére is túllicitálták egymást a lakók egy tömbháznegyedi parkolóhelyre

Marosludason szabályozták a tömbházak közötti pakolást is. Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Az autók száma folyamatosan nő, a parkolóhelyeké már kevésbé, így megtörténik, hogy egymást licitálják túl a lakók, hogy a tömbházuk előtt hagyhassák a kocsit. Így történt ez Marosludason is, ahol most osztják szét a szabad helyeket.
Marosvásárhelyen a jelenlegi városvezetés halvány kísérletet tett arra, hogy bevezesse a tömbházak közötti, személyre szóló parkolási rendszert és szabályozza a cégautók állomásozását. Noha többször napirendre tűzték a helyi képviselő-testületben a szabályzatot, végül soha nem fogadták el, nem ültették életbe.
Marosludason már évek óta működik a tömbházak közötti parkolóhelyek elosztásának rendszere, az elkövetkező időszakban a Jövő negyedben fogják szétosztani a helyeket, ahol korábban ez nem történt meg.
Kis István alpolgármester a Székelyhonnak elmondta, hogy a város legnagyobb részén már több éve bevezették a tömbházak közötti parkolási rendszert.
„A lakók kérték, hogy szabályozzuk a parkolást, hiszen van, aki a szolgálati autóját is beviszi a tömbházak közé. Kijelöltük a parkolóhelyeket és bérbe adtuk a lakóknak.
A fennmaradó időben, ha üres a hely, akkor más is elfoglalhatja. De azért ajánlott, hogy hagyjon egy telefonszámot, mert lehet, hogy a bérlő korábban visszajön. Különösebb gondok nincsenek, jól működik a rendszer.”
Mint az alpolgármestertől megtudtuk, a Jövő lakónegyedben nem volt bevezetve ez a rendszer, így az ott kialakított és kijelölt parkolóhelyeket az elkövetkező időszakban fogják kiosztani a lakóknak. Ugyanakkor vannak még üresen álló helyek a többi lakónegyedekben is, ezek szétosztása októberben történik meg.
Kis István alpolgármester szerint előfordult, hogy a lakók túllicitálták egymást
Fotó: Haáz Vince
Kis István érdeklődésünkre elmondta, ha egy-egy parkolóhelyre többen vannak, akkor az kaphatja meg, aki többet fizet. Általában a lakók megegyeznek és nem licitálják túl egymást, de
A marosludasi alpolgármester azt is elmondta, hogy nemcsak a tömbháznegyedekben, hanem a városon keresztülhaladó sugárúton is szabályozták a parkolást. Itt hétköznapokon 8–16 óra között kell a parkolóhelyért fizetni 2 lejt óránként.
Az üzletek tulajdonosai először nehezteltek a bevezetett díjszabás miatt, de aztán jelezték, mégis jó, ha egy-egy autót nem hagynak több órára a bolt előtt, hanem mozgás van, és a vásárlók helyben vagy közelben tudnak parkolni.
Kis István szerint kisebb gondot okoz a hatékony ellenőrzésben, hogy nincs elegendő helyi rendőrük, az viszont ma már semmiképp nem történik meg, ami korábban, hogy a város fő utcáján hónapokig otthagynak egy autót.
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