Az eredeti ár többszörösére is túllicitálták egymást a lakók egy tömbháznegyedi parkolóhelyre

Az autók száma folyamatosan nő, a parkolóhelyeké már kevésbé, így megtörténik, hogy egymást licitálják túl a lakók, hogy a tömbházuk előtt hagyhassák a kocsit. Így történt ez Marosludason is, ahol most osztják szét a szabad helyeket.

Simon Virág 2026. szeptember 22., 18:592026. szeptember 22., 18:59

Marosvásárhelyen a jelenlegi városvezetés halvány kísérletet tett arra, hogy bevezesse a tömbházak közötti, személyre szóló parkolási rendszert és szabályozza a cégautók állomásozását. Noha többször napirendre tűzték a helyi képviselő-testületben a szabályzatot, végül soha nem fogadták el, nem ültették életbe. Hogyan működik Marosludason? Marosludason már évek óta működik a tömbházak közötti parkolóhelyek elosztásának rendszere, az elkövetkező időszakban a Jövő negyedben fogják szétosztani a helyeket, ahol korábban ez nem történt meg. Kis István alpolgármester a Székelyhonnak elmondta, hogy a város legnagyobb részén már több éve bevezették a tömbházak közötti parkolási rendszert. Hirdetés „A lakók kérték, hogy szabályozzuk a parkolást, hiszen van, aki a szolgálati autóját is beviszi a tömbházak közé. Kijelöltük a parkolóhelyeket és bérbe adtuk a lakóknak.

Jelenleg az éves díj 150 lej, és ez feljogosítja a lakót, hogy a számára kijelölt helyen hagyja az autóját 16 és 8 óra között.

A fennmaradó időben, ha üres a hely, akkor más is elfoglalhatja. De azért ajánlott, hogy hagyjon egy telefonszámot, mert lehet, hogy a bérlő korábban visszajön. Különösebb gondok nincsenek, jól működik a rendszer.” Amikor túllicitálják egymást Mint az alpolgármestertől megtudtuk, a Jövő lakónegyedben nem volt bevezetve ez a rendszer, így az ott kialakított és kijelölt parkolóhelyeket az elkövetkező időszakban fogják kiosztani a lakóknak. Ugyanakkor vannak még üresen álló helyek a többi lakónegyedekben is, ezek szétosztása októberben történik meg.

Kis István alpolgármester szerint előfordult, hogy a lakók túllicitálták egymást Fotó: Haáz Vince

Kis István érdeklődésünkre elmondta, ha egy-egy parkolóhelyre többen vannak, akkor az kaphatja meg, aki többet fizet. Általában a lakók megegyeznek és nem licitálják túl egymást, de

az évek során volt egy eset, amikor az éves díj 850 lej lett, mert a lakók túllicitálták egymást.