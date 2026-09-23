Kigyulladt tömbházból menekültek a lakók az éjszaka közepén

Négy embert a hivatásos tűzoltóknak kellett kimenekíteniük egy ludasi tömbház alsóbb emeleteiről, miután tűz ütött ki az épület negyedik emeleti lakásában. További 38 lakó önállóan hagyta el az épületet.

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A tűzhöz szerdára virradó éjjel, fél kettő körül riasztották a hivatásos tűzoltókat. A helyszínre a ludasi, a dicsőszentmártoni és a marosvásárhelyi egységek vonultak ki, valamint egy SMURD-egység is bekapcsolódott a beavatkozásba.

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A tűzoltók lokalizálták a tüzet, majd megkezdték a lángok teljes felszámolását és a tűzeset következményeinek elhárítását.